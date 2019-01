Cuartos | Vuelta El Real Madrid eleva de rango la Copa Santiago Solari, entrenador del Real Madrid. / Juan Medina (Reuters) Solari, que tiene disponible a todo su plantel salvo a Vallejo, reclama intensidad desde el minuto 1 ante el Girona para sellar unas semifinales que los blancos no pisan desde la campaña 13-14 ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 31 enero 2019, 09:37

Con el viento a favor gracias al 4-2 cosechado la semana pasada en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid visita Montilivi con el objetivo de sellar el pase a unas semifinales de Copa del Rey que no pisa desde la temporada 2013-2014, cuando acabó alzando el título en la final de Mestalla ante el Barcelona. Pifias disciplinarias, intentos infructuosos de remontada y pepinazos tumbaron desde entonces las opciones de un club que se ha conducido con actitud displicente en las últimas ediciones del torneo del KO. Una competición a la que ahora eleva de rango bajo la batuta de Santiago Solari al ser la vía más rápida hacia un nuevo título en esta campaña plagada de altibajos. Por ello el argentino reclamó este miércoles intensidad desde el minuto 1 a sus pupilos para contener el empuje de un Girona que, al amparo de su afición, no renuncia a dar la sorpresa pese a que la Liga sigue siendo su principal foco de preocupación.

«Es un partido difícil. Los fáciles no existen en Liga ni en Copa, todos están muy disputados. Iremos a hacer un partido serio como la ida y a tratar de traernos el partido porque va a ser complicado. El Girona nos lo pondrá lo más difícil posible en un estadio lleno. Como en los últimos partidos tendremos que estar muy atentos en los primeros minutos», previno el entrenador del Real Madrid, que sonríe al ver prácticamente vacía la enfermería de Valdebebas. Sólo Vallejo sigue de baja en una plantilla que ya tiene a pleno rendimiento a Keylor Navas y Marco Asensio, los últimos en sumarse al grupo después de que la semana pasada retornasen ya a los terrenos de juego Marcos Llorente, Kroos y Bale. También está en perfectas condiciones Mariano, que necesitaba entrenamientos para coger la forma.

Aplaudió el rosarino la actitud de sus futbolistas en los últimos partidos, que han cambiado el mustio rostro que lucía el campeón de Europa por un renacido optimismo. «Si tenemos a día de hoy tres frentes abiertos y vamos a luchar por todos hasta el final es porque los jugadores ponen intensidad, esfuerzo y compromiso. Dejan sus piernas y su corazón», señaló el preparador, que debe encajar ahora las piezas que ha recuperado en un engranaje que empieza a funcionar.

Minutos para los que vuelven de lesión

Fácil lo tiene con Keylor Navas, que volverá a la Copa después de que Courtois cubriese su ausencia en la ida mientras se recuperaba de su lesión en el aductor largo de la pierna derecha. Solari concederá descanso a Sergio Ramos tras el fuerte golpe que sufrió el capitán contra el Espanyol y que finalmente se quedó en un susto, lo mismo que la torcedura de tobillo de Marco Asensio en el entrenamiento del lunes, que no le impedirá estar a disposición del preparador mes y medio después de caer lesionado en las semifinales del Mundial de Clubes. Marcelo tendrá una nueva oportunidad tras volver al banquillo en el choque liguero del pasado domingo y Marcos Llorente podría desplazar a Casemiro como medio de contención.

Sabedor de la dificultad que entraña voltear la eliminatoria, pero «con mucha ilusión» de poder «ofrecer un buen regalo» a su afición, Eusebio Sacristán confeccionará su once con un ojo puesto también en la importante visita liguera del domingo a Ipurua. El Girona no conoce la victoria en sus diez últimos partidos, lo que le ha abocado a una situación delicada en la tabla, a tres puntos de la zona de descenso, por lo que el entrenador vallisoletano dará descanso a algunos de sus hombres de confianza. «El Real Madrid tiene más opciones de pasar. Está fuerte y llegará con ventaja pero la oportunidad de hacer historia no la queremos desaprovechar», dijo el técnico. Ninguno de los resultados que ha logrado su equipo este curso en Montilivi le valdría para sellar el boleto.

-Alineaciones probables:

Girona: Iraizoz, Ramalho, Juanpe, Bernardo, Muniesa, Raúl García, Douglas Luiz, Aleix García, Seung-Ho Paik, Lozano y Stuani.

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Marcos Llorente, Kroos, Ceballos, Bale, Vinicius y Benzema.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Colegio valenciano).

Estadio: Municipal de Montilivi.

Hora: 21:30 h.

TV: beIN LaLiga