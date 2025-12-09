El Real Murcia se enfrentará al Real Betis en la tercera ronda de la Copa del Rey
Los partidos de esta tercera eliminatoria copera se disputan entre el 16 y 18 de diciembre
Javier Brocal
Martes, 9 de diciembre 2025, 12:54
13:41
Gracias por acompañarnos en este Sorteo de la Copa del Rey.
13:32
La historia de los Real Murcia - Real Betis
Se han enfrentado hasta en 66 ocasiones con un balance de 19 victoria granas, 14 empates y 33 victorias verdiblancas. La última vez que se enfrentaron fue en el curso 09/10, en la ida ganó el Real Murcia 2-0 en Nueva Condomina y en la vuelta acabó en empate.
13:28
El Eldense se enfrentará a la Real Sociedad
13:27
El Real Murcia se enfrentará al Betis
13:26
El Guadalajara se enfrentará al FC Barcelona
13:24
El Talavera se enfrentará al Real Madrid
13:22
El Atlético Baleares se enfrentará al Atlético de Madrid
13:20
El Ourense CF se enfrentará al Athletic de Bilbao
13:13
Álvaro López, jugador del Talavera, será uno de los encargados de sacar las bolas
13:11
Jaume Pol, jugador del Atlético Baleares, será otro de los encargados de sacar las bolas
13:07
Jerin Ramos, jugador del Ourense CF, será otro de los encargados de sacar las bolas
13:04
Bernd Schuster será una de las personas que sacará las bolas
13:02
Comienza el evento del sorteo
12:59
La clasificación del Real Murcia
Los pimentoneros dieron la sorpresa copera al eliminar el Cádiz en el Enrique Roca. Los del técnico asturiano le endosaron un 3-0 en la primera parte y en la segunda recibió dos goles de los visitantes que generaron nervios en la afición.
Guillermo Carrión / AGM
12:48
Posibles rivales del Real Murcia
El conjunto de Adrián Colunga solo podría enfrentarse a equipos de Primera División. Como Ourense CF y Atlético Baleares pertenecen, en el sorteo, a categorías más bajas que los granas, tienen la obligación de jugar contra un equipo de la Supercopa de España.
Por lo tanto, Real Murcia, CD Guadalajara, CF Talavera y CD Eldense se tendrán que repartir los otros dos equipos de la Supercopa de España. En el caso en el que a los pimentoneros no les toque, se podrían enfrentar a Alavés, Osasuna, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, Levante, Elche, Betis, Celta de Vigo, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla y Valencia.
12:43
¡Buenos días! Bienvenidos al minuto a minuto del Sorteo de la Copa del Rey, donde conoceremos el rival del Real Murcia en los dieciseisavos de final.
-
