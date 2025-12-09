La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El salón de actos Luis Aragonés preparado para el sorteo de la Copa del Rey RFEF

El Real Murcia se enfrentará al Real Betis en la tercera ronda de la Copa del Rey

Los partidos de esta tercera eliminatoria copera se disputan entre el 16 y 18 de diciembre

Javier Brocal

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:54

13:41

Gracias por acompañarnos en este Sorteo de la Copa del Rey.

13:32

La historia de los Real Murcia - Real Betis

Se han enfrentado hasta en 66 ocasiones con un balance de 19 victoria granas, 14 empates y 33 victorias verdiblancas. La última vez que se enfrentaron fue en el curso 09/10, en la ida ganó el Real Murcia 2-0 en Nueva Condomina y en la vuelta acabó en empate.

13:28

El Eldense se enfrentará a la Real Sociedad

13:27

El Real Murcia se enfrentará al Betis

13:26

El Guadalajara se enfrentará al FC Barcelona

13:24

El Talavera se enfrentará al Real Madrid

13:22

El Atlético Baleares se enfrentará al Atlético de Madrid

13:20

El Ourense CF se enfrentará al Athletic de Bilbao

13:13

Álvaro López, jugador del Talavera, será uno de los encargados de sacar las bolas

13:11

Jaume Pol, jugador del Atlético Baleares, será otro de los encargados de sacar las bolas

13:07

Jerin Ramos, jugador del Ourense CF, será otro de los encargados de sacar las bolas

13:04

Bernd Schuster será una de las personas que sacará las bolas

13:02

Comienza el evento del sorteo

12:59

La clasificación del Real Murcia

Los pimentoneros dieron la sorpresa copera al eliminar el Cádiz en el Enrique Roca. Los del técnico asturiano le endosaron un 3-0 en la primera parte y en la segunda recibió dos goles de los visitantes que generaron nervios en la afición.

El Real Murcia se enfrentará al Real Betis en la tercera ronda de la Copa del Rey

Guillermo Carrión / AGM

12:48

Posibles rivales del Real Murcia

El conjunto de Adrián Colunga solo podría enfrentarse a equipos de Primera División. Como Ourense CF y Atlético Baleares pertenecen, en el sorteo, a categorías más bajas que los granas, tienen la obligación de jugar contra un equipo de la Supercopa de España.

12:43

¡Buenos días! Bienvenidos al minuto a minuto del Sorteo de la Copa del Rey, donde conoceremos el rival del Real Murcia en los dieciseisavos de final.

Actualización disponible

