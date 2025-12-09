El Real Murcia se enfrentará al Real Betis en la tercera ronda de la Copa del Rey

12:48

Posibles rivales del Real Murcia

El conjunto de Adrián Colunga solo podría enfrentarse a equipos de Primera División. Como Ourense CF y Atlético Baleares pertenecen, en el sorteo, a categorías más bajas que los granas, tienen la obligación de jugar contra un equipo de la Supercopa de España.

Por lo tanto, Real Murcia, CD Guadalajara, CF Talavera y CD Eldense se tendrán que repartir los otros dos equipos de la Supercopa de España. En el caso en el que a los pimentoneros no les toque, se podrían enfrentar a Alavés, Osasuna, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, Levante, Elche, Betis, Celta de Vigo, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla y Valencia.