El Cieza se cita con la historia antes de su gran noche copera ante el Levante

Las puertas de la Cafetería Diamante contienen el olor a pan tostado y café hirviendo. Almuerzos en pareja, tríos de taburetes y cuatro 'cortaos' sobre ... la barra, bajo la pizarra que dibuja la porra de toda la vida junto a los nombres de los habituales. En la esquina, un hombre solitario ojea el periódico al ritmo de la tragaperras. La escena de cada día; pero el dueño del local le sirve su 'manchao', y el brazo extendido deja ver un escudo grabado en la piel, a jirones entre negro y rojo, con una leyenda escrita en torno a la palabra Cieza: 'Por pasar la puente nos dieron la muerte'. La escena de cada día, pero este no es un día cualquiera.

CD Cieza - Levante UD Cieza: Gallego; Dani Pérez, Edu Luna, Aguirre, Rafa Ortiz; Camacho, Britos, Domi, Samu, Esteban y Florian.

Levante: Cuñat; Víctor García, Dela, Cabello, Marrutto; Morales, Olasagasti, Elgezabal, Losada; Espí y Koyalipu.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (colegio madrileño).

Hora: 21.00 (La Arboleja).

Televisión: Movistar + (dial 171).

«En el pueblo no se habla de otra cosa», asegura Joaquín, el dueño del bar, sobre ese partido que nunca llega, que no le deja dormir, y que amenaza con derribar los cimientos del deporte rey espartero. Porque el CD Cieza, equipo de la quinta división del fútbol nacional, recibe esta noche al Levante (21.00 horas, Movistar+); o lo que es lo mismo: un equipo de la máxima categoría visita por primera vez La Arboleja. Un duelo improbable, al borde de la utopía, que tiene a la ciudad patas arriba desde que aquel zapatazo de Rafa Ortiz derribara a todo un Córdoba en la primera ronda de la Copa del Rey.

«Al día siguiente de sacarlas no quedaba una entrada», asegura un parroquiano mientras marea el café con la cuchara. «Cuando salieron a la venta desaparecieron», le contesta antes de ser interrumpido por el primero: «La tengo guardada en casa por si se estropea», bromea, y los amigos de mesa ríen, porque la ilusión del torneo del 'K.O.' se ha instalado en una ciudad volcada con su equipo, que recibirá a todo un histórico con más de 3.000 esparteros de su lado. «Para mí, que la euforia se acaba aquí», responde el más veterano ante la censura del resto, que hablan de un Levante colista que acaba de destituir al exalbinegro Calero. «Si gana el Cieza, esto se cae abajo».

El mero hecho de verlo posible ya es una victoria rotunda. Cinco categorías les separan del Levante, pero la afición espartera está decidida a que su Cieza juegue esta noche con ventaja numérica, que esos 3.250 ciezanos sumen un total de doce sobre el verde: «Hemos hecho una recolecta para hacer un castillo de pirotecnia y recibir al equipo con bombas de humo», explica Óscar Pérez, presidente de la peña espartera 'Los de Siempre', bajo la atenta mirada de un balón firmado por la primera plantilla.

La afición recibirá al Cieza en los aledaños de La Arboleja a las 19.30, antes de desatar la locura a las 21 horas dentro del campo

Al igual que en la primera ronda ante el Córdoba, eliminado en una tarde que ya decora las vitrinas de la historia del deporte ciezano, la hinchada espartera recibirá hoy a los de Despotovic en el Pabellón Álex Yepes a las 19.30 horas. «Queremos que salga igual o mejor. Toda Cieza tiene ganas de que llegue el partido, se nota el ambiente por todos lados... y tenemos preparada una sorpresa para el inicio del partido», confiesa Óscar, con una sonrisa de ilusión que no consigue borrar.

La hora de la comida conquista el turno del almuerzo. El reloj marca el paso del café a la caña, pero fuera de la Cafetería Diamante toda Cieza mira impaciente ese minutero que avanza demasiado lento. «Abren las puertas a las 18.00, pero todos vamos a ir al recibimiento», asegura un joven aficionado en la Plaza de España. «Va a ser una olla a presión. El equipo tiene que salir agresivo, como contra el Córdoba», responde otro, antes de dejar el mismo 1-0 grabado. Una ilusión más que una predicción; que alguien se atreva a quitarles lo bailado.

La calma antes de la tormenta

La ciudad por el retrovisor, montañas a los lados y, de frente, un cartel que indica el epicentro del seísmo. La Arboleja se ha vestido con sus mejores galas: gradas supletorias con 450 asientos nuevos y cuatro grúas que sostienen más de 30 focos.

En 40 años de historia, el templo espartero que hoy disfruta de la Tercera jamás agotó todo el papel, jamás retransmitió un partido a nivel internacional, jamás recibió a un equipo de Primera División. «Prefiero el Madrid». «El Barça». «Me vale cualquiera de los cuatro», aseguran tres bachilleres a la salida del IES Los Albares, con el plan de partido más que repasado antes del terremoto que amenaza con tirar abajo La Arboleja. Pero la calma precede a la tormenta. El día D, a la hora H. La cuenta atrás termina. Cieza lleva semanas jugando el partido más importante en la historia del fútbol espartero. El primer gol corre a cuenta de la grada y ya figura en el marcador.