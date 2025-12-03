La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla del CD Cieza, en la sesión previa al duelo de Copa del Rey ante el Levante. Cedida
Copa del Rey

El Cieza se cita con la historia antes de su gran noche copera ante el Levante

Los esparteros llenarán La Arboleja de ilusión con más de 3.000 gargantas que confían en dar la campanada ante un club cinco categorías superior

Antonio Zomeño

Cieza

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:19

Comenta

Las puertas de la Cafetería Diamante contienen el olor a pan tostado y café hirviendo. Almuerzos en pareja, tríos de taburetes y cuatro 'cortaos' sobre ... la barra, bajo la pizarra que dibuja la porra de toda la vida junto a los nombres de los habituales. En la esquina, un hombre solitario ojea el periódico al ritmo de la tragaperras. La escena de cada día; pero el dueño del local le sirve su 'manchao', y el brazo extendido deja ver un escudo grabado en la piel, a jirones entre negro y rojo, con una leyenda escrita en torno a la palabra Cieza: 'Por pasar la puente nos dieron la muerte'. La escena de cada día, pero este no es un día cualquiera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  2. 2 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  5. 5 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  6. 6 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  7. 7 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  8. 8

    La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia
  9. 9

    Los crímenes aumentan un 63,6% en la Región de Murcia en un año especialmente sangriento
  10. 10 Cuatro detenidos en un narco piso ubicado en el centro de Molina de Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cieza se cita con la historia antes de su gran noche copera ante el Levante

El Cieza se cita con la historia antes de su gran noche copera ante el Levante