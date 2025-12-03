El Cieza cae con honor ante el Levante

El sueño copero del Cieza rugió con toda la fuerza posible, tanta como nunca se había visto en La Arboleja, tanta y tan ambiciosa que ... puso a 3.250 esparteros a creer que era posible eliminar a un conjunto de Primera División, cinco categorías superior. Una utopía, un improbable que los de Ranko Despotovic hicieron creer posible con un primer tiempo antológico, en el que sacaron a todo un Levante de sus casillas, inoperante y maniatado por el plan de un equipo que jugó con doce. Al final, la lógica se impuso con un revés de calidad al inicio del segundo, y los esparteros terminaron sin oxígeno ni fuerzas, pero ovacionados por el respetable, en pie para despedir un sueño que quedará para siempre en las vitrinas del fútbol espartero.

CD Cieza Alejandro Sánchez; David Guerrero, Aguirre, Edu Luna, Rafa Ortiz; Christian Britos, Sergio Camacho, Domi (Ángel García, 87'), Samu (Esteban, 80'); Ayoub y Darío Hidalgo (Florian, 59'). 0 - 1 Levante Pablo Campos; Víctor García, Martin Krug, Jorge Cabello, Pampín; Vencedor (Olasagasti, 73'), Oriol Rey, Morales (Iván, 86'), Iker Losada (Pablo Rosón, 90'); Koyalipou (Etta Eyong, 73') y Brugué (Nacho, 86'). Goles: 0-1 (minuto 56), Koyalipou.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (comité balear). Amonestó a Unai Vencedor del Levante, y Samu del Cieza.

Incidencias: Estadio Municipal La Arboleja, ante 3.250 espectadores (aforo completo). Partido de la segunda ronda de Copa del Rey. La Guardia Civil tuvo que intervenir en la grada de animación del Cieza para expulsar a un aficionado espartero por el lanzamiento de un objeto al guardameta granota Pablo Cuñat.

Que les quiten lo bailado, porque el duelo, más allá del resultado, fue la fiesta del fútbol ciezano. Más de tres mil invitados que comenzaron a jugar mucho antes del pitido inicial, en esos aledaños de la zona cero que recibieron a los héroes entre el humo rojo del infierno espartero, con la pirotecnia de fondo.

Después, guantes y gorros en la grada, bufandas anudadas a cada una de las 3.250 gargantas ciezanas dentro de La Arboleja, llena hasta la bandera desde el calentamiento; mantas en la grada y mantas sobre el banquillo para paliar ese frío que pareció templarse con un primer tiempo de alturas en el infierno ciezano.

El marcador seguía inmóvil al descanso. Se podría decir que el Cieza plantó cara al Levante, que le aguantó 45 minutos a todo un equipo de Primera División, pero la realidad al intermedio era que Ranko podría haber abroncado a los suyos, porque el Cieza, directamente, pudo cargarse a los granotas. A los cinco minutos de duelo, un doble susto de Jorge Cabello, con un remate desde el suelo que rozó el travesaño, fue lo único potable del Levante.

Después, la portería ciezana de adorno, mero atrezzo en un partido en el que la jerarquía de Edu Luna y Camacho habilitaron esa zurda mágica de Domi, indetectable entre líneas, dando vuelo a Samu y Ayoub por unos costados que a punto estuvieron de volar La Arboleja por los aires. Un disparo a las nubes, el remate de un córner taponado, Cabello salvando sobre la línea un gol cantado de Samu, que volvió a intentarlo con un derechazo cruzado a la contra. No pasaba ni media hora, pero el Cieza merecía ese gol que nunca llegó, con el que tantos esparteros soñaron, quizá ese 'Melocotonazo' que podría haber abierto telediarios.

El Levante, cansado de correr detrás de Samu, Darío y Rafa Ortiz, se propuso dormir el partido, con la elaboración como herramienta defensiva, pero sin filo, sin veneno, sin nada, y con la grada helándose al relente ciezano. El descanso terminó, y con él, el sueño copero del Cieza. Conatos de rebeldía, jugadas de casta y unos últimos trucos en la chistera de Domi o Britos. Nada más en un equipo sin oxígeno en las piernas, que encajó el 0-1 a los diez minutos de la reanudación, con un control sublime de Brugé, que se la regaló a Koyalipou para que pusiera sensatez por vez primera en un estadio que llevaba semanas sumido en el delirio.

El Cieza, reventado del desgaste, se había vaciado en el primer tiempo, y el golpe del gol fue demasiado. Como esa molesta y ruidosa alarma. Despierto, incapaces de volver a conciliar el sueño copero. Todavía quedaba un regalo, ese último levantar a la grada con un córner con el tiempo cumplido, que hasta el portero ciezano subió a rematar. Pero llegó el pitido final, sin piernas ni pulmones, pero con más de 3.000 esparteros despidiendo a los suyos en pie, con una merecida ovación.