La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Rey, del Levante, agarra del cuello al local Domi Pujante, en el partido de anoche. EFE

El Cieza cae con honor ante el Levante

Llenazo histórico en La Alboreja para empujar a su equipo a una clasificación que no pudo lograr

Antonio Zomeño

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:49

Comenta

El sueño copero del Cieza rugió con toda la fuerza posible, tanta como nunca se había visto en La Arboleja, tanta y tan ambiciosa que ... puso a 3.250 esparteros a creer que era posible eliminar a un conjunto de Primera División, cinco categorías superior. Una utopía, un improbable que los de Ranko Despotovic hicieron creer posible con un primer tiempo antológico, en el que sacaron a todo un Levante de sus casillas, inoperante y maniatado por el plan de un equipo que jugó con doce. Al final, la lógica se impuso con un revés de calidad al inicio del segundo, y los esparteros terminaron sin oxígeno ni fuerzas, pero ovacionados por el respetable, en pie para despedir un sueño que quedará para siempre en las vitrinas del fútbol espartero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  3. 3

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  4. 4 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  5. 5 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  6. 6 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  7. 7 Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales
  8. 8 La incidencia de la gripe se dispara un 110% y comienza a llenar las Urgencias en la Región de Murcia
  9. 9 Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza
  10. 10 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cieza cae con honor ante el Levante

El Cieza cae con honor ante el Levante