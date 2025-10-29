El Ceuta despacha al Unión Malacitano en Totana (0-2) El equipo norteafricano impone su superioridad en el Juan Cayuela con goles de Manuel Sánchez y Manu Vallejo y avanza a siguiente ronda

El Unión Malacitano también dice adiós a la Copa del Rey. El conjunto que juega como local en Totana cayó este miércoles por la noche ante el Ceuta, equipo de Segunda División, 0-2 en el estadio Juan Cayuela y se despide del torneo del 'K.O.'. El gaditano Manu Vallejo, en el minuto 20, y el lateral derecho Manuel Sáchez, nueve minutos después, fueron los goleadores del conjunto norteafricano en el choque de primera ronda de Copa del Rey.

Yerai, en la primera mitad, y Darío, con una ocasión a bocajarro que se marchó alto, tuvieron las más peligrosas para el cuadro de José Miguel Campos, que viajará este domingo (12.00 horas) a Almería para medirse al filial almeriense antes de regresar al Juan Cayuela de Totana el próximo fin de semana para enfrentarse al Xerez CD (11.30 horas).

La segunda jornada de la primera ronda de Copa del Rey dejó pocas sorpresas y ningún equipo de Primera División se quedó por el camino en el torneo del KO. No ocurrió lo mismo con los conjuntos de Segunda División, categoría que ha perdido más de un club en esta competición. Es el caso del Córdoba, que naufragó en el campo de La Arboleja ante un gran Cieza, y del Valladolid, que cayó en su visita al Portugalete (1-0), equipo del grupo 4 de Tercera Federación.

Para hoy, el único representante de la Región será el Real Murcia, pero la tercera jornada dejará duelos bonitos como el choque entre el Orihuela y el Levante en el Municipal Los Arcos, el derbi catalán entre el Atletic Lleida y el Espanyol, el choque entre el Atlético Palma del Rio y el Real Betis con Sergio León como protagonista principal, y la batalla entre vecinos que dejará el Estepona-Málaga. La segunda ronda de Copa busca nuevos equipos.

Copa del Rey de fútbol