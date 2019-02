Un combate moderno en el escenario más antiguo Elady Zorrilla, atacante jienense del Cartagena, y Hicham Khaloua, delantero cartagenero del UCAM. / ANTONIO GIL / AGM VICENTE VICENS / AGM Veinte años después del gol de Carpintero al Murcia, La Condomina acoge un duelo por el liderato entre UCAM y Cartagena que puede valer media Liga FRANCISCO J. MOYA Domingo, 3 febrero 2019, 08:55

En tres semanas se cumplen 20 años del gol de Santi Carpintero en La Condomina, aquel tanto que silenció el viejo estadio de la Puerta de Orihuela como nunca antes en un Murcia-Cartagena (entonces era Cartagonova). Ese gol en el minuto 86 que daba la victoria (0-1) al equipo entrenado por Txutxi Aranguren derribó un muro que llevaba décadas en pie. Era la primera victoria de un equipo cartagenero en La Condomina en la historia de la Liga, en Segunda, Segunda B o Tercera. Después vinieron otras, ya en la Nueva Condomina. Y más tarde nació la rivalidad con el segundo equipo de Murcia, un UCAM que también se le dio siempre rematadamente mal a los cartageneros, especialmente en La Condomina. Hasta que el año pasaso, con doblete de Aketxe y recital del cuadro de Monteagudo, por fin cayó otro muro. 0-2 al final. Y llegó el momento en el que sonrió -de nuevo- la hinchada albinegra en el estadio que siempre fue del Real Murcia y ahora pertenece al UCAM.

Por tanto, lo que hoy nos espera en el corazón urbano de la capital es un combate moderno en el escenario más antiguo. A pesar de las reformas acometidas en La Condomina, se mantiene allí ese sabor a fútbol añejo que se ha perdido en muchas ciudades en las que los estadios se han llevado a las afueras, aislados del bullicio y cercados finalmente por autovías, circunvalaciones y centros comerciales. Sin embargo, en La Condomina, con sus 95 años de vida y sus cuatro reformas a cuestas (las de 1961, 1978, 2003 y la reciente de 2016), se sigue jugando en un campo rodeado de edificios y desde la grada se huele a hierba mojada. Se pueden escuchar los gritos de jugadores y entrenadores. Qué maravilla. Allí hay vida, dentro y fuera del estadio.

No se puede comparar la rivalidad Murcia-Cartagena con la que existe entre UCAM y Cartagena. En realidad, ni siquiera existe. El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, es cartagenero y presume de cartagenerismo. Su universidad tiene un campus en Los Dolores, el barrio más poblado de Cartagena. Y además patrocina al Cartagena FC del polígono Cabezo Beaza y a los clubes de atletismo y tenis de mesa de la ciudad portuaria. La UCAM, que obviamente hunde sus raíces en la huerta de Murcia y se proyecta al mundo desde la pedanía de Guadalupe gracias al monasterio de Los Jerónimos, no es vista como una amenaza en Cartagena. Para nada. Muchos -incluso- creen que se trata de un aliado.

Elady (extremo): «Con toda la humildad y el respeto a los rivales, la realidad es que somos el mejor equipo de la competición y tenemos que demostrarlo en partidos como este»

No obstante, la pelota siempre es caprichosa y este año, más que en ninguna otra ocasión, nos vamos a encontrar una lucha enconada entre Efesé y UCAM por hacerse con el primer puesto. Queda un mundo, desde luego. Pero todas las señales nos avanzan que los equipos entrenados por Gustavo Munúa y Pedro Munitis, compañeros en el Deportivo entre 2003 y 2006, van a pelear hasta el final por la primera plaza. Cuando acabe el encuentro de hoy aún habrá que disputar quince partidos más. 45 puntos en juego por delante. Toda una vida. Pero la sensación es que una victoria hoy vale media Liga. Para el Cartagena supondría irse a cuatro puntos y un refuerzo moral increíble. Para el UCAM sería arrebatarle la primera plaza al equipo de moda y una tremenda inyección de autoestima.

En los últimos cursos hemos vivido enfrentamientos eléctricos entre ambos. En agosto de 2017, por ejemplo, vimos un emocionante e igualadísimo partido de Copa del Rey en el Cartagonova que terminó con gol de Jesús Álvaro en el minuto 119 y la expulsión de Isi Ros, capaz de lo mejor y de lo peor en su primer regreso a Cartagena. En La Condomina, por su parte, estos choques siempre han sido polémicos. Se llevan la palma los dos disputados en 2015, con cuatro expulsiones para el Efesé, las de Tarantino, Arcas, Mario y el técnico Víctor Fernández.

Se conocen bien

Collantes, Pallarés, Hugo Álvarez, Natalio, Carlos Rodríguez, Chavero, Arturo, Isi Ros y ahora los cartageneros Javi Fernández e Hicham fueron de un sitio al otro, añadiendo un poco de morbo a un duelo en el que siempre pasan cosas. Hoy no será distinto, aunque es cierto que se trata de unos de estos encuentros en el que es difícil que haya sorpresas. Porque Munitis es un asiduo al palco del Cartagonova y Munúa suele mandar emisarios al de La Condomina. Así las cosas, es casi imposible que haya margen de maniobra para sorprender al oponente. Ambos se conocen a la perfección.

Sabe Munúa que el conjunto universitario es uno de los pocos de la categoría que le puede discutir la posesión del balón y tiene capacidad de sobra para hacerle daño en un intercambio de golpes. «Sabemos que el rival es muy bueno. Por eso, estamos preparados para llevar el control y tomar la iniciativa. Y también para sufrir, ya que somos conscientes de habrá fases del partido en las que el UCAM puede encontrar su juego y generarnos problemas», confesó el uruguayo en la comparecencia del pasado viernes.

Moisés es el único que se pierde el partidazo. Antonio López seguirá siendo su sustituto en el eje de la zaga albinegra. Tiene opciones de volver al 'once' el asturiano Pedro Orfila, quien viene jugando como lateral derecho en las citas a domicilio. Óscar Ramírez se quedaría así en un banquillo en el que probablemente estará el defensa venezolano Josua Mejías, quien ha regresado esta semana al Cartagena tras un desafortunado paso por el Nástic de Tarragona.

Opciones par Rubén Cruz

En el 4-1-4-1 de Munúa son intocables Vitolo y Cordero, por lo que Santi Jara, Julio Gracia y Moyita se pelean por dos plazas en la mediapunta. Uno de ellos se quedará en el banquillo, ya que Elady, que ha marcado gol en cinco de los seis últimos partidos, tambiés es fijo. Podría haber cambio en la punta del ataque. Un atascado Aketxe, quien solo ha hecho un tanto en los ocho últimos partidos, podría dejar su puesto a Rubén Cruz, suplente durante demasiado tiempo. El ex de Albacete y Cádiz ha rechazado ofertas en este mercado invernal porque su objetivo es conseguir el ascenso que se escapó el pasado curso.

En el UCAM, los recién llegados Hicham (un mes parado desde que salió del Castellón) y Grego Sierra (solo 35 minutos jugados en la primera vuelta con el Numancia) tienen sus posibilidades de entrar en la alineación de Pedro Munitis, quien además podría volver a hacerle un hueco en el equipo inicial a Isi Ros, quien no es titular desde hace un mes. A su nivel, es el mejor. No hay duda. Entre Luis Fernández, Manu Onwu y Titi pelean por un puesto en la delantera. Ninguno lleva grandes números, tal y como pasa con Aketxe y Rubén Cruz en el Efesé. Parece, no obstante, que Luis Fernández (autor de un gol de los universitarios en el partido de la primera vuelta en el Cartagonova) parte con cierta ventaja.