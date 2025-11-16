El colista sorprende a un desconocido Yeclano (1-0) Un tempranero tanto de Iker Burgos da los tres puntos al Almería B frente a los azulgranas

El Yeclano Deportivo sufrió un inesperado tropiezo en su visita al Municipal de Huércal de Almería, donde cayó por 1–0 ante el filial de la UD Almería, colista de la categoría. El encuentro, a priori favorable para el conjunto de Iván Martínez se decantó muy temprano para el cuadro local. A los 19 minutos, Iker Burgos aprovechó una de las primeras aproximaciones del Almería B para firmar el único tanto del partido. El gol dejó aturdido al Yeclano, que no encontró recursos ni claridad para equilibrar el marcador durante la primera mitad, que concluyó con la mínima ventaja rojiblanca.

Tras el paso por vestuarios, el Yeclano intensificó su ritmo y trató de imponer su mayor experiencia y calidad. Sin embargo, sus esfuerzos se estrellaron una y otra vez contra la sólida defensa local. El cuadro azulgrana reclamó hasta tres posibles penaltis, uno inicialmente inexistente y otros dos sobre Loren Blanco y Jorge Domínguez, acciones que el colegiado desestimó, generando visible frustración en las filas visitantes.

Pese al empuje final, la realidad fue que el Yeclano no logró generar ocasiones claras para batir al guardameta local. Mientras tanto, el Almería B resistió, asegurando tres puntos de oro para dejar el último puesto.

