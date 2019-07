Fútbol Femenino El Ciudad de Murcia busca financiación a través de una campaña de 'crowdfunding' Jugadoras del Ciudad de Murcia, la pasada temporada. / c. m. El equipo de Segunda División se ha quedado sin patrocinadores y necesita 20.000 euros para poder competir la próxima temporada PACO LASTRA Miércoles, 31 julio 2019, 02:19

El equipo de fútbol femenino Ciudad de Murcia necesita 20.000 euros para poder competir la próxima temporada en Segunda División. Ha lanzado una campaña de 'crowdfunding' en la que el club dice: «Nuestras jugadoras deben disfrutar de lo que se han ganado en el campo. Por ello lanzamos esta iniciativa, para ayudar a uno de los equipos más singulares de la Región».

El Ciudad ascendió la pasada temporada a Segunda. Contó con tres patrocinadores que hicieron viable la campaña, pero ninguno sigue ligado al club de cara al curso que viene. Además, la subvención de 12.000 euros que aporta la Federación Murcia a final de cada temporada aún no ha llegado, señala un portavoz del equipo, que añade que militar en esta categoría conlleva la asunción de grandes gastos que no podrán costear sin ayuda. «Jugar en Segunda implica viajes, transporte, costes federativos, arbitrajes, material, etc. El club pudo costear esos gastos gracias a unos patrocinadores que desgraciadamente no pueden continuar ayudando».

La campaña, lanzada el lunes, va bien. «Ha conseguido recaudar casi 1.500 euros y cuenta con gran apoyo de los aficionados, que reivindican con sus donaciones la necesidad de apoyar al deporte femenino».