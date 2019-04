Cinco derbis que dejaron huella Aquino pelea el balón con Ayala en el último derbi. / v. vicens / agm La goleada del Efesé de Juan Ignacio y la victoria del Murcia de Mir, los episodios más recordados JOSÉ OTÓN Miércoles, 3 abril 2019, 02:37

Cualquier enfrentamiento entre el Cartagena y el Real Murcia es especial, un duelo a vida o muerte que levanta pasiones en las dos aficiones, sea cuál sea la posición de ambos conjuntos en la clasificación. Incluso no siempre lo más importante son los puntos en juego, a veces hay cuentas pendientes que saldar. Pero de todos los derbis, siempre hay algunos que permanecen en la memoria colectiva más que otros.

Es lo que sucede con algunos de los Cartagena-Real Murcia o Real Murcia-Cartagena del siglo XXI. Partidos que dejaron un sabor agrio en la hinchada grana o en la blanquinegra. El primero, y quizás el más sonado, se disputó el 8 de noviembre de 2009, en la Nueva Condomina, y con cerca de 7.000 aficionados cartageneros en las gradas. Los dos equipos se volvían a ver las caras en Segunda tras más de dos décadas de sequía y el castigo para los granas no pudo ser más cruel. El Murcia perdió 1-4 y acabó la jornada como colista de Segunda. Un mazazo del que ya no levantó cabeza y que acabó en descenso. En el partido de vuelta (11 de abril de 2010) en el Cartagonova por 3-2 el Murcia también sucumbió. Aquel Cartagena de Juan Ignacio salió de la Nueva Condomina líder de la tabla, aunque al final no pudo ascender a Primera.

En 2012 el Cartagena puso los dos pies en la Segunda B tras caer en el estadio grana y Aira se quedó sin liderato en 2016 en la casa de su eterno rival regional

Los jugadores del Cartagena celebran uno de los goles de un derbi histórico, jugado el 8 de noviembre de 2009 con resultado Real Murcia 1-4 FC Cartagena. / martínez bueso

El conjunto grana bajó al tercer escalón del fútbol español y el Efesé siguió en Segunda, aunque cruzaron sus caminos dos años después, con resultados muy distintos. En la campaña 2011-12 el Murcia se vengó. En la primera vuelta, en el Cartagonova, venció por 1-2, con un Paco Sutil que se convirtió en protagonista por la mofa con la que se empleó con la afición local. Con Iñaki Alonso en el banquillo del Murcia y Paco López, Javi López y Carlos Ríos en el del Cartagena, los primeros pasaron una temporada tranquila y los segundos se fueron despeñando poco a poco hacia la Segunda B. En la vuelta, disputada el 31 de marzo de 2012 en la Nueva Condomina, el Murcia consumó su venganza del 1-4. Con el 2-1 final en un choque en el que Sutil sacó de quicio a los cartageneros, el equipo de la capital empujó a su rival en la Región hacia el abismo, en otro derbi que quedó marcado por su transcendencia.

Sutil, con sus provocaciones a la afición blanquinegra en el césped y fuera de él, fue el protagonista en la 2011-12

Tras tres años sin cruzar sus caminos, el Murcia y el Catagena volvieron a encontrarse en 2015, pero ya en Segunda B. En la campaña 2015-16 y después del destierro del Murcia al grupo I, el equipo grana y el cartagenero volvieron a verse las caras. En la primera vuelta el equipo de Aira venció por 2-0 con goles de Azkorra y Sergio García y desinfló al Cartagena de Víctor Fernández. Pero el derbi que no olvidarán los aficionados de ambos equipos llegó en la segunda parte de la competición, cuando el Murcia visitó el Cartagonova jugándose el liderato con el UCAM y a tres jornadas para el final de la Liga.

A la izquierda, tensión entre Txiki y Sutil en el derbi del 31 de marzo de 2012, con resultado Real Murcia 2-1 FC Cartagena | A la derecha, Fernando intenta atrapar el balón ante Ceballos durane el derbi judado el 30 de abril de 2016, con resultado FC Cartagena 2-1 Real Murcia. / vicente vicens / agm | j. m. rodríguez / agm

El Efesé, que acumulaba 12 jornadas sin perder pero que no estaba en 'playoff' y apenas se jugaba nada, destrozó a un Murcia que llegó al duelo con la gasolina justa. Aunque perdió gracias a un gol de Juanlu Hens en el tramo final del choque, el equipo de Aira ya no volvió a levantar cabeza y además de despedirse del liderato por la victoria del UCAM ante el Algeciras ese mismo fin de semana, cayó en la primera ronda del 'playoff'.

El último derbi disputado también fue clave: el Murcia pasó de tocar el 'playoff' a caer a mitad de la tabla

Pero nuevamente, y como pasa en las historias con una rivalidad tan grande, ambos contrincantes volvieron a verse las caras en más partidos a cara de perro. El Murcia devolvió la moneda al Cartagena un año más tarde, escribiendo un nuevo capítulo que las aficiones no han podido olvidar. El duelo de la primera vuelta de la campaña 2016-17 no tuvo demasiada historia (0-0), más allá de las diferencias entre las directivas a la hora de la ubicación de los aficionados cartageneristas en la Nueva Condomina. La de Belmonte y la de Martínez Abarca, representada en la figura de Víctor Alonso, protagonizaron un duelo más intenso y vistoso que el protagonizado por los equipos de Paco García y Monteagudo sobre el terreno de juego. En la vuelta el Murcia se vengó futbolísticamente del Cartagena. Corría la jornada 30 y en el banquillo grana había desembarcado Vicente Mir, que tenía el objetivo de llevar al equipo grana desde mitad de la tabla hasta el 'playoff'.

Curto, un jugador clave en el derbi de Mir, jugado el 19 de marzo de 2017 con resultado FC Cartagena 1-3 Real Murcia / nacho garcía / agm

El técnico valenciano, que había debutado con derrota en San Fernando, doblegó una semana más tarde al Linares en Nueva Condomina. Pero fue en el tercer partido, en el Cartagonova, donde su Murcia terminó de despegar y cambió el curso de la temporada tumbando al equipo de Monteagudo, que peleaba por el liderato con el Lorca. Fue con un 1-3, con goles de Sergi Guardiola, Josema y Curto para los visitantes, una vitamina que llevó al Murcia al segundo puesto de la tabla al final de la liga regular y lo que terminó de matar a un Cartagena que perdió la fe tras el derbi y que llegó al 'playoff' de ascenso con las peores sensaciones posibles, aunque pudo llegar a la segunda ronda. Una vez más, el equipo castigado duramente meses atrás devolvía el golpe con una victoria en territorio enemigo.

Pero el Cartagena no iba a tardar mucho en levantarse y en la campaña 2017-18 tumbó al Murcia de Salmerón en la primera vuelta, en el Cartagonova, en un duelo que se resolvió por 2-1 gracias a los goles de Jesús Álvaro y Aketxe. La nota triste de este derbi es que, por el enfrentamiento entre ambas directivas, no hubo viaje organizado por las peñas granas al estadio albinegro. En la vuelta el Murcia se llevó el derbi (2-1) en un partido que impidió al Cartagena colocarse como líder de grupo a seis jornadas del final, logro que alcanzó dos semanas más tarde.

Aquino pelea el balón con Ayala en el último derbi, celebrado el 18 de noviembre de 2018 y con resultado Real Murcia 1-2 FC Cartagena. / v. vicens / agm

La última batalla

El primer derbi entre ambos de la actual campaña también estuvo cargado de emoción y dejó daños colaterales en el equipo grana. El Murcia llegó al choque dos puntos por debajo de los albinegros, con posibilidades reales de acabar la jornada en los puestos de 'playoff' tras un arranque de Liga irregular, con buen fútbol pero con poca efectividad. Dani Aquino, que jugó como delantero centro, adelantó a los granas a los 12 minutos de juego, pero el Cartagena, en el tramo final del partido despertó y con los goles de Fito Miranda y Santi Jara se llevó el duelo. Una herida que aún sigue abierta y que el Murcia podría curar el domingo.