Un Cieza sólido pone la directa

El Cieza quiere el ascenso a Segunda RFEF y ha puesto la directa hacia él. El equipo de Ranko Despotovic venció ayer al UCAM B en El Mayayo 0-3 con goles de Domi Pujante, Samu Martínez y Ayoub Goudani en una muestra de que va a por todas, sea cual sea el escenario y el rival que haya delante. El filial universitario llegaba en dinámica ascendente, pero el cuadro espartero es un señor equipo y tiene entre ceja y ceja cumplir esta temporada el objetivo de abandonar el quinto escalón del fútbol español.

Al líder le persigue en segunda posición el Real Murcia Imperial, que ayer se impuso al Yeclano B a domicilio (1-2) gracias a los tantos de Eloy y Pedreño. Los de Adrián Colunga suman 17 puntos y están a dos de la primera plaza tras unas primeras ocho jornadas en la que han demostrado que son un claro favorito a pelear por la cabeza de la clasificación al final de la temporada, cuando se ponen las notas y se entregan los premios.

El Santa Cruz continúa soñando tras su ascenso a Tercera. Los de la pedanía murciana son terceros con los mismos puntos que el Imperial tras un inicio ilusionante. Los de Jesús Zapata superaron ayer a domicilio al Deportivo Marítimo (1-2) con tantos de Pape y Bertomeu en la segunda mitad.

El Caravaca, que consiguió un punto en su visita al Mazarrón (1-1), se hunde en la tabla con solo un triunfo en ocho partidos

El Olímpico de Totana, otra de las grandes revelaciones, pinchó este pasado fin de semana. Los totaneros lograron un valioso punto en su visita al Atlético Pulpileño (1-1), equipo que cierra los puestos de 'playoff'. Kofi adelantó a los locales y Andrés Navarro empató para los visitantes.

Sexto es el Águilas B, que se deshizo del Bala Azul en casa en los últimos instantes del partido (2-0). Adrián Soto, en el minuto 88, y Fran Hernández, pasado el 90, pusieron los goles y le dieron los tres puntos al cuadro blanquiazul. El Unión Molinense de Sergio Yúfera no pasó del empate en casa contra el Muleño (1-1). Los del Sánchez Cánovas revertir la dinámica cuanto antes para meterse en la pelea por la promoción de ascenso, mientras que los de Mula se hicieron con un gran punto en su batalla por la permanencia en la categoría.

Abonados al empate

El resultado más repetido de la octava jornada en el grupo 13 de Tercera Federación fue la 'X'. La Minerva y el Cartagena B se repartieron los puntos tras empatar a dos en Alumbres; El Palmar y el Santomera también firmaron tablas en la pedanía murciana (2-2), un punto que no les vale a ninguno de los dos para salir de los puestos de descenso.

