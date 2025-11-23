La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un lance del Imperial-Bala Azul de ayer. Andrés Molina/ AGM
Fútbol

El Cieza y el Olímpico de Totana no fallan y el Imperial se atasca

El equipo de Ranko Despotovic continúa líder tras vencer a domicilio al Yeclano B (1-2) y el Unión Molinense ya mete miedo en la zona alta de la tabla

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:26

Comenta

Con un tercio de la temporada ya completado en el grupo 13 de Tercera Federación, la competición ya muestra con más nitidez quiénes pelearán por el ascenso directo a Segunda RFEF y el 'playoff'. El Cieza de Ranko Despotovic quiere amarrar cuanto antes la primera plaza y separarse del resto de equipos. Y ayer, tras vencer al Yeclano B a domicilio (1-2), el cuadro espartero sigue tachando semanas del calendario en su búsqueda por subir de categoría. Britos y Domi Pujante fueron los goleadores de un Cieza al que se le acerca ya su duelo de Copa ante el Levante: el martes 3 de diciembre (21.00 horas).

Por detrás aparece un club que nadie tenía en las quinielas pero que se está ganando en el césped ser el segundo mejor equipo del momento. El Olímpico de Totana, que ascendió a Tercera el pasado verano, volvió a ganar, esta vez en casa del Cartagena B, gracias a un tanto de Alberto Rodríguez. Los de Paco Lorca siguen soñando y disfrutan de estar en puestos de privilegio.

Unas posiciones en las que sigue el Real Murcia Imperial a pesar de volver a pinchar en casa ante el Bala Azul (1-1). El que ha irrumpido con fuerza en el 'playoff' es el Unión Molinense, que con Sergio Yúfera parece no tener techo. Ayer superaron al UCAM B en el Mayayo por la mínima (0-1) en un choque que acabó hasta con tres expulsados.

Adiós a la mala racha

El que vuelve a sonreír es el Santa Cruz, que rompió su mala dinámica de tres derrotas con una gran victoria cosechada a domicilio contra el Águilas B (0-3). Pulpileño y Mazarrón, que se impusieron al Santomera y al Deportivo Marítimo, respectivamente, siguen a la caza de los puestos de promoción de ascenso.

Por abajo nadie sumó ni un punto. El Muleño, colista, perdió en El Palmar (2-1), el Santomera y el Yeclano B cierran los puestos de descenso y el Caravaca, que cayó ante la Minerva (1-0), sufre pero respira de momento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  4. 4

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  5. 5

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  6. 6

    Condenados por maltrato a sus parejas más de mil jóvenes murcianos en solo cinco años
  7. 7 Un terremoto se deja notar de madrugada al sur de Totana
  8. 8 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  9. 9 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  10. 10

    «Súper Santos Cerdán»: una década de doble vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cieza y el Olímpico de Totana no fallan y el Imperial se atasca

El Cieza y el Olímpico de Totana no fallan y el Imperial se atasca