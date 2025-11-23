El Cieza y el Olímpico de Totana no fallan y el Imperial se atasca

Fernando Perals Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:26 Comenta Compartir

Con un tercio de la temporada ya completado en el grupo 13 de Tercera Federación, la competición ya muestra con más nitidez quiénes pelearán por el ascenso directo a Segunda RFEF y el 'playoff'. El Cieza de Ranko Despotovic quiere amarrar cuanto antes la primera plaza y separarse del resto de equipos. Y ayer, tras vencer al Yeclano B a domicilio (1-2), el cuadro espartero sigue tachando semanas del calendario en su búsqueda por subir de categoría. Britos y Domi Pujante fueron los goleadores de un Cieza al que se le acerca ya su duelo de Copa ante el Levante: el martes 3 de diciembre (21.00 horas).

Por detrás aparece un club que nadie tenía en las quinielas pero que se está ganando en el césped ser el segundo mejor equipo del momento. El Olímpico de Totana, que ascendió a Tercera el pasado verano, volvió a ganar, esta vez en casa del Cartagena B, gracias a un tanto de Alberto Rodríguez. Los de Paco Lorca siguen soñando y disfrutan de estar en puestos de privilegio.

Unas posiciones en las que sigue el Real Murcia Imperial a pesar de volver a pinchar en casa ante el Bala Azul (1-1). El que ha irrumpido con fuerza en el 'playoff' es el Unión Molinense, que con Sergio Yúfera parece no tener techo. Ayer superaron al UCAM B en el Mayayo por la mínima (0-1) en un choque que acabó hasta con tres expulsados.

Adiós a la mala racha

El que vuelve a sonreír es el Santa Cruz, que rompió su mala dinámica de tres derrotas con una gran victoria cosechada a domicilio contra el Águilas B (0-3). Pulpileño y Mazarrón, que se impusieron al Santomera y al Deportivo Marítimo, respectivamente, siguen a la caza de los puestos de promoción de ascenso.

Por abajo nadie sumó ni un punto. El Muleño, colista, perdió en El Palmar (2-1), el Santomera y el Yeclano B cierran los puestos de descenso y el Caravaca, que cayó ante la Minerva (1-0), sufre pero respira de momento.

Temas

Fútbol