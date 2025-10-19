La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del Real Murcia Imperial-Minerva de ayer. Kiko Asunción/ AGM
Fútbol

El Cieza y el Imperial pinchan y el Totana se agarra a la cima

El equipo de Despotovic, líder, no pasa del empate ante el Mazarrón, igual que el filial grana contra la Minerva; El Palmar toma aire a costa del Caravaca

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:53

Comenta

La jornada siete del grupo 13 de Tercera Federación dejó más cambios por abajo que por arriba. El líder sigue siendo el mismo, un Cieza ... que pinchó en casa ante el Mazarrón al empatar a 1 en los últimos compases del partido. Ángel García marcó para los de Ranko Despotovic en los minutos finales de un partido que esutvo a punto de llevarse el conjunto mazarronero gracias a un tanto de Alberto Puche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

