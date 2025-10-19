El Cieza y el Imperial pinchan y el Totana se agarra a la cima

La jornada siete del grupo 13 de Tercera Federación dejó más cambios por abajo que por arriba. El líder sigue siendo el mismo, un Cieza ... que pinchó en casa ante el Mazarrón al empatar a 1 en los últimos compases del partido. Ángel García marcó para los de Ranko Despotovic en los minutos finales de un partido que esutvo a punto de llevarse el conjunto mazarronero gracias a un tanto de Alberto Puche.

Otro que no pasó del empate en su feudo fue el Real Murcia Imperial, que acabó 1-1 su partido contra la Minerva. Emilio Delgado marcó para los visitantes y Seyram puso la igualada. Al equipo de Adrián Colunga le robó el segundo puesto un Olímpico de Totana que no frena y sigue agarrado a la cima de la clasificación a pesar de ser un recién ascendido desde Preferente. Los de Paco Lorca vencieron al Águilas B en casa (1-0) gracias a un solitario gol de Hamza, que pone a su equipo a dos puntos del liderato y lo reafirma como la gran sensación de este inicio de temporada.

Debut con triunfo

El Unión Molinense estrenaba técnico, Sergio Yúfera, que debutó con victoria a domicilio frente al Atlético Santa Cruz, otro de los clubes destacados y que está en los puestos de 'playoff'. Adrián González le dio el triunfo a los de Molina, que se acercan a los puestos de arriba.

El UCAM B cierra las posiciones de promoción a pesar de empatar a cero ante el Bala Azul. Una zona en la que quiere entrar el Pulpileño, sexto, que se impuso al Cartagena B a domicilio.

Por abajo hay cambio de colista: El Palmar toma aire a costa del Caravaca, último, al que superó 1-2 con tantos de Conejero y Dieguito. El Santomera (17º) completa el descenso.