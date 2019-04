Choque por todo lo alto en Lorca con dos equipos que están enrachados Sergio Sánchez y Jaime Pérez, el pasado miércoles en el Artés Carrasco. / paco alonso / agm PEDRO RE LORCA Sábado, 13 abril 2019, 02:08

Toca derbi en Lorca, tras adelantarse a hoy el choque de la jornada entre el Lorca FC y el Lorca Deportiva, un encuentro que llega con dos equipos en el mejor momento de la temporada, ambos encaramados a la zona alta. El Deportiva es segundo y el Lorca FC es tercero, separados por solo dos puntos.

Así, el encuentro se disputa con los dos equipos luchando por estar al final de la temporada en la fase de ascenso a Segunda B. Aunque el Lorca Deportiva de Sergio Sánchez parte con ventaja, hoy se caería del segundo puesto si perdiese. También es verdad que la victoria le dejaría con cinco puntos más que su rival y mejor calendario, con lo cual casi le aseguraría la segunda plaza. En este sentido, el Lorca FC está más presionado. Sus cuentas dicen que tienen que ganar para recuperar la segunda posición, ya que una derrota, a falta de siete partidos para terminar la temporada, le alejaría demasiado del segundo puesto.

La gran incógnita del derbi es la entrada que puede haber en un pulso que en la ida reunió a 1.800 espectadores

Ambos equipos se encuentran en el mejor momento de la Liga. El Lorca FC no pierde desde hace once jornadas y el pasado domingo goleó al Cartagena B en su campo. El Lorca Deportiva, por su parte, lleva una racha parecida, con doce partidos sin caer. El último equipo que le ganó fue el Águilas en El Rubial. Además, la pasada jornada ganó con facilidad a La Unión, un equipo que apenas ofreció resistencia. Aunque los puntos se quedaron en casa, el equipo blanquiazul perdió a dos jugadores para el derbi. Luismi vio la quinta amarilla y tampoco podrá estar el delantero Villanueva, que fue expulsado. El Lorca FC no tiene jugadores sancionados, pero sí dos lesionados, el delantero Franco Nicolini y el defensa Soto.

El Lorca FC no pierde desde hace once jornadas, mientras que el Deportiva lleva doce partidos sin caer

La gran incógnita del derbi es la entrada que se puede registrar para este encuentro, aunque se espera una de las mejores de la temporada. En la primera vuelta se dieron cita 1.800 espectadores, pero en este partido se puede superar esa cifra por ser el Lorca FC el equipo local, y es que en el último partido que jugó en casa ante el Águilas se rozaron los mil espectadores. No se puede decir lo mismo del Lorca Deportiva, que ante La Unión Atlético no superó los 200 aficionados.