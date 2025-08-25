Checa: «Podía renovar con el Xerez, pero he acertado totalmente viniendo aquí»

Como futbolista fue un auténtico correcaminos por la geografía española. Ahora, como entrenador, José Carlos Romero Infante, al que todo el mundo conoce como Checa ( ... Sevilla, 42 años), llega a la Deportiva Minera para continuar con su buen hacer como técnico. El Águilas ya lo comprobó cayendo derrotado frente al equipo del Llano del Beal en la fase regional de la Copa Federación el pasado sábado en El Rubial (0-1).

Con el Xerez consiguió un ascenso y se quedó a un suspiro de alcanzar el 'playoff' de ascenso. Ahora, en el Ángel Celdrán quiere mantener viva la ilusión en las gradas, que tan importante es para un equipo muy renovado. Sueña en grande, obvio, pero tiene los pies en el suelo, porque como «mires más allá del día siguiente te estás equivocando».

Corta experiencia «Solo llevo dos años en los banquillos, pero tengo muchas ganas y creo que estoy capacitado»

–Tras un gran año con el Xerez decide marcharse, ¿por qué?

–Mi pensamiento era que tenía que salir de allí porque quería seguir creciendo. Cuando di con Antonio (Martínez, director deportivo de la Minera) y el presidente (José Blaya) vi que eran dos personas que representan a un club que quería seguir creciendo y ese era mi objetivo. Así que no me lo pensé. Tenía más opciones, como la renovación con el Xerez, pero cuando hablé con ellos lo tuve claro desde el primer momento y he acertado totalmente viniendo a la Minera.

– ¿De qué manera afronta esta etapa?

–Tras la llegada de estos jugadores que ha podido firmar Antonio, más los que ya tenemos del año pasado, con mucha ilusión y afrontando una nueva etapa en mi vida. Con muchas ganas de competir ya por conseguir el objetivo marcado.

–La plantilla ha sido renovada casi por completo, ¿cómo va a intentar Checa hacer una piña para competir?

–Es muy sencillo: siendo yo. Es cierto que es una renovación grande, pero nos hemos reforzado con jugadores que tienen mucha hambre. Ha venido gente de buenos equipos pero no han conseguido la salvación en Segunda Federación y llegan con ganas de dar un golpe sobre la mesa. Tenemos otros más veteranos que tienen una buena trayectoria y se han sumado al proyecto y, por último, futbolistas jóvenes que tienen ganas de ser importantes en la categoría. Y luego estoy yo, que tengo mucha experiencia como futbolista pero poca como entrenador. Solo llevo dos años y tengo muchas ganas de aprender y, sobre todo, de saber que estoy preparado y capacitado. Necesito la ayuda de todos, en especial de los futbolistas.

–¿Cómo ve usted a la plantilla? ¿Necesita más refuerzos?

–Tengo mucha suerte del grupo de jugadores que ha compuesto Antonio, que tienen tanta hambre y tantas ganas de conseguir el objetivo. Está claro que va a ser una temporada complicada porque estamos en el grupo más fuerte de todos, pero que quede claro que rodeado de este grupo de futbolistas vamos a estar cerca de lo que nos propongamos. Yo estoy muy ilusionado con los jugadores que tenemos. Si viene alguien, pues perfecto. Pero si no viene nadie más, estoy muy contento con lo que tengo.

–¿El objetivo de la Minera es la permanencia o piensa que pueden dar un paso hacia delante y pelear por el ascenso?

–Yo siempre sueño en grande, supongo que como todo el mundo. Está claro que hay que ser realista. Estamos en un grupo muy complicado y siempre miro a corto plazo. Eso es el siguiente partido o el siguiente entrenamiento. Como mires más allá del día siguiente te estás equivocando.

Mentalidad «Tenemos que centrarnos en nosotros y saber que el fútbol tiene poca memoria»

–¿Qué idea quiere inculcar Checa en sus chicos?

–Siempre se lo digo a ellos. Hay que salir al campo y pensar en el equipo. Para mí lo más importante es el conjunto y lo que queramos construir como grupo, más allá de las individualidades y de que tenemos grandes jugadores. El equipo está por encima de todo. Tenemos que saber en cada momento lo que demanda el partido. A partir de ahí, tenemos que ir dando pequeños pasos, pero que sean firmes.

–La temporada pasada, a la Minera se le hizo larga, ¿cómo va a tratar de mantener una mentalidad fuerte?

–Tenemos que centrarnos en nosotros. Saber que el fútbol tiene poca memoria y, sobre todo, querer seguir creciendo. Ese es el único objetivo. Está claro que lo que ha hecho la Minera anteriormente es mucho y muy bueno. Han pasado grandes entrenadores por aquí, que son historia como es el caso de Popi. Él consiguió ascender y llevar al club a enfrentarse contra el Real Madrid. Después, llegó Pepe Aguilar y alcanzó los 42 puntos que le dieron la salvación faltando algunas jornadas para terminar la liga. Ahora tenemos que empezar el camino que ellos hicieron y seguir aprendiendo.

–¿Qué le parece la afición?

–La afición es increíble. Te hacen sentir desde el primer momento uno más. Siempre les digo lo mismo: los partidos no hay que venir a verlos, hay que venir a jugarlos. Ellos son parte importante de lo que queramos conseguir este año. Ellos lo saben, están muy mentalizados y así nos lo hacen ver siempre. Así que darle las gracias y decirle que no cambien, que sigan apoyando a su equipo por encima de cualquier otro. Que los sueños se cumplen, pero hace falta mucho esfuerzo.