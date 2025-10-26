La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Checa, entrenador de la Deportiva Minera, este miércoles. DEP. MINERA
SEGUNDA RFEF

Checa regresa a su «casa» de Chapín con el reto de que la Minera mantenga el liderato

LA VERDAD

CARTAGENA.

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:27

Comenta

Domingo especial para José Carlos Romero, Checa, entrenador de la Deportiva Minera, que hoy regresa a Chapín (19.00 horas) para defender el liderato que ostentaba hasta este sábado el conjunto del Llano del Beal. Ayer ganaron el Extremadura y el UCAM y han adelantado provisionalmente a los cartageneros. Así, necesitan sumar los tres puntos hoy en Jerez para ser líderes una semana más.

Checa se hizo con las riendas del cuadro azulino en el curso 23/24 y logró dar el salto a Segunda RFEF como campeón del Grupo X de Tercera RFEF, un sueño por el que la entidad jerezana llevaba peleando bastantes temporadas. En Segunda RFEF, las cosas tampoco le fueron nada mal y peleó por el 'playoff'hasta el final de liga, aunque en los últimos y decisivos partidos el Xerez CD no estuvo al nivel esperado y terminó séptimo. Checa no renovó el pasado verano y firmó por la Deportiva Minera.

En el equipo del Ángel Celdrán está triunfando. «Hay días que me levanto pensando que tengo que coger el coche para ir a entrenar a Jerez. Al Xerez CD lo considero mi casa y sigue siendo mi casa aunque no esté allí», confesó Checa en la previa del duelo de este domingo. «La primera temporada terminó con el ascenso y fue increíble y en la segunda nos quedamos cerca del 'playoff'. Jerez es una plaza difícil, hay mucha presión y todo influye», añadió sobre su paso por el equipo jerezano.

Sobre sus primeros meses en la Minera, señaló que «hemos formado un gran grupo y los jugadores han asimilado bien los conceptos. Tenemos una plantilla nueva, únicamente siguen cuatro jugadores, y las cosas nos están saliendo bien, pero queda mucho, esto acaba de empezar y hay mucha igualdad», declaró el entrenador sevillano.

