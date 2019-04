Chavero busca con el UCAM el triunfo que no logró con el Ibiza en septiembre Segunda visita la misma temporada. Chavero, con la camiseta del Ibiza, el pasado 23 de septiembre, en el partido ante el Real Murcia en la Nueva Condomina; ahora volverá con el UCAM. / v. vicéns / agm El jugador universitario visita al Real Murcia por segunda vez este curso: «El estadio grana beneficia a nuestro estilo de juego» S. CONESA Murcia Viernes, 12 abril 2019, 04:26

Alejandro Chavero buscará el domingo conseguir con el UCAM su primera victoria como visitante en la Nueva Condomina. La temporada pasada visitó el estadio del Real Murcia con la camiseta del Cartagena y perdió 2- 1 contra el equipo que entrenaba José María Salmerón, con goles de Armando Ortiz y Pedro Orfila.

En la presente temporada y, vistiendo la elástica del Ibiza, el centrocampista catalán volvió a caer (1-0) con un gol de Víctor Curto desde el punto de penalti en los últimos instantes del encuentro en la primera vuelta. Sin embargo, una de las derrotas en la Nueva Condomina que más le dolió al ahora jugador universitario fue precisamente contra el UCAM, jugando como local.

En la jornada 33 de la temporada 2015-16, el equipo universitario dirigido por José María Salmerón, que acabó ascendiendo, visitó al equipo grana, en el que se encontraba Chavero, tras dejar a los universitarios en el verano de 2015. Con el liderato en juego, los visitantes se llevaron la victoria por 0-1 con un tanto de Pallarés. Esa derrota hizo mucho daño al Murcia de José Manuel Aira, que inició una mala racha de resultados y acabó perdiendo el liderado y eliminado del 'playoff' por el Toledo en la primera ronda, con José Luis Acciari en el banquillo.

Polémico mensaje

El centrocampista del UCAM no espera un recibimiento hostil en su regreso a la Nueva Condomina, a pesar de la polémica salida que tuvo del club grana en el verano de 2016. Entonces publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguraba estar «de camino a Murcia con cero ganas y la cabeza en casa con los míos», antes de comenzar la pretemporada. Finalmente consiguió su objetivo y cambió de colores para fichar por la Ponferradina.

Las frases Penalti errado ante el Badajoz «Falla el que lo tira y no hay que darle más vueltas; es pasado y ahora tengo que mirar a este partido» La mala racha del UCAM «Llevo dos semanas y el equipo ha hecho méritos suficientes para ganar; vamos a dar la cara»

Pocos aspectos relacionados con el fútbol ponen nervioso al catalán, a sus 35 años. Tras haber conocido lo que es el fútbol de Tercera, jugar en equipos punteros de Segunda B como el UCAM no le supone ningún tipo de presión, más bien todo lo contrario.

Una muestra de ello son sus declaraciones ayer, tras fallar en la última jornada un penalti frente al Badajoz en La Condomina, que pudo haber supuesto el empate de su equipo en el tiempo añadido. «He visto el penalti del domingo más de diez veces, al final lo falla o lo mete el que lo tira y no hay que darle más vueltas. Eso es pasado y hay que mirar al futuro que es el Real Murcia».

Chavero, que afronta su tercer partido en esta segunda etapa en el UCAM, no entiende la mala racha del equipo, que solo ha sumado 2 de los últimos 15 puntos: «Llevo dos semanas y en los dos partidos que he estado el equipo ha hecho méritos suficientes para ganar. Creo que va a dar la cara y va a seguir peleando por el objetivo que es el 'playoff'». Para el catalán, «la Nueva Condomina es un campo que beneficia a nuestro estilo de juego y saldremos a ganar». Mientras sigan en los cuatro primeros puestos que dan derecho a jugar la promoción de ascenso cree que no es momento de mirar a otros porque dependen de sí mismos: «No tenemos que estar mirando al quinto o al sexto, ni siquiera al tercero o al segundo. Tenemos que mirar por nosotros, sacar nuestros partidos y mirar al Real Murcia, que es el primer partido que tenemos, para no pensar más allá».