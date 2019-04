Tercera División | Lorca Deportiva Más cerca del subcampeonato Antoñito dispara en el duelo ante el UCAM B. / Jaime Insa / AGM El Lorca Deportiva gana al UCAM B con un fútbol sobrio y mantiene su renta de puntos, a falta de cinco jornadas PEDRO RE Lorca Lunes, 22 abril 2019, 09:45

Triunfo ante el filial universitario y tres puntos importantes en el casillero del Lorca Deportiva, que mantiene un buen colchón para asegurar el segundo puesto en la tabla, a falta de cinco jornadas para terminar la temporada regular. Las numerosas bajas en defensa, hasta tres, no fueron un gran problema para que el equipo de la Ciudad del Sol se hiciera con una victoria justa, ante un rival con pocos argumentos.

2 LORCA DEPORTIVA Hortal; Luismi, Antoñito, Mansour, Parra; Higgins, Manu Costa (Andrés, m. 78), Sergi, Oliva (Jordán, m. 85); Diego López y Villanueva (Nono, m. 70). 0 UCAM B Sergio Díaz; Joan, Mounir, Gabri (Manu Castillo, m. 72), Carvajal; Ayala (Cobos, m. 61), Camacho, Alex Pérez, Pedrosa; Esteban y Pau Pérez (Salinas, m. 64). Árbitro: Juan Lozano Bujaldón. Mostró amarillas a Villanueva, Manu Costa, Mounir, Carvajal, Ayala y Camacho. Goles: 1-0, m. 13, Villanueva. 2-0, m. 52, Villanueva. Incidencias: Francisco Artés Carrasco, 150 espectadores.

El UCAM B no tuvo opciones para puntuar a pesar de estar en algunas acciones rondando la portería de Hortal. La más clara se produjo a los 28 minutos, una jugada aislada de Esteban en un mano a mano con el portero que no tuvo éxito porque Hortal despejó el esférico. Nada más pudieron hacer los pupilos de Sergio Aracil, salvo defenderse para impedir una goleada que al final no llegó.

Volvía al equipo de Sergio Sánchez el delantero Villanueva y lo hizo con gran éxito, después de cumplir un partido de sanción. Él marcó los dos goles de su equipo, uno en cada parte. En el primero se aprovechó de un mal despeje del portero para batirle de cerca. El segundo se produjo tras una jugada rápida por la banda derecha, el centro llegó al área pequeña y el delantero solo tuvo que meter el pie y cambiar la dirección del balón para marcar y cerrar su particular cuenta goleadora. Al margen de los tantos, el encuentro fue muy aburrido, con un Lorca Deportiva que hizo lo justo para quedarse con los tres puntos.

Poco público

Sigue llamando la atención el poco público que asiste cada jornada para ver al Lorca Deportiva, equipo que lucha por hacerse hueco en el 'playoff' de ascenso y que lo está consiguiendo con creces. Pese a la buena marcha de los de la Ciudad del Sol, este domingo se dieron cita poco más de 100 espectadores, una cifra ridícula para una ciudad que aspira a tener un equipo en superior categoría. Nada que ver con la entrada del partido anterior en el derbi con los dos equipos de la ciudad, cuando asistieron unos 2.500 espectadores con el Lorca FC como local en esa ocasión. Ahora el Lorca Deportiva afronta la recta final del campeonato regular con cinco finales últimas, de las cuales la primera será en casa del Minerva.