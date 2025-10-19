El cartagenero Juan Antonio Ros vuelve a sonreír en China y en TikTok El futbolista creó, junto al jugador Alberto Quiles, 'El Balón de China', una cuenta en la que descubren cómo es el fútbol en el país del sol naciente

Pruden López Domingo, 19 de octubre 2025, 07:29 Comenta Compartir

La globalización futbolística sigue destacando a China como un lugar donde encontrar la oportunidad de ensueño para cualquier futbolista. Hubo un tiempo en el que este país asiático fue el retiro de muchos jugadores con una gran carrera detrás como Didier Drogba, Javier Mascherano o Alexandre Pato. Ahora, ese retiro apunta a la Liga Saudí o a Estados Unidos por la fama que han adquirido con la llegada de Leo Messi, Suárez o Cristiano Ronaldo. Sin embargo, China sigue siendo un lugar atractivo para el jugador extranjero con el objetivo de crecer en todos los sentidos. Ahora mismo, en la Superliga China tan solo hay seis futbolistas españoles. Tres de ellos comparten vestuario en el Tianjin Jinmen Tiger, equipo que acoge a una pequeña parte de la localidad cartagenera Los Nietos abanderada por Juan Antonio Ros (Cartagena, 29 años), exjugador del Albacete y del Efesé.

Ros llegó a ser una de las mayores promesas cartageneras en el mundo del fútbol. Aún perteneciendo al juvenil del Efesé, que militaba en Liga Nacional en el año 2013, fue seleccionado con la selección española sub-17 codeándose con futbolistas que ahora rinden al máximo nivel como Aleix Fébas, ahora en el Elche, o José Ángel Pozo, con trayectoria en el Rayo Vallecano o en el Almería, entre otos. Pero la complejidad en el mundo del fútbol ha hecho que el cartagenero emprendiese una aventura en China desde el mes de febrero. Una oportunidad que, según el propio Ros, le surgió «de repente»: «Económicamente es muy superior a lo que tenía en España, al final terminaba contrato en el Albacete y tampoco estuve muy bien allí, no estuve muy a gusto con el tema futbolístico. Pensé que era una buena experiencia y que, si me iba bien aquí, me podía solucionar la vida. Entonces decidí dar el paso y de momento no me arrepiento», afirma el futbolistas cartagenero.

De la pesadilla al sueño

La oportunidad le vino en el momento adecuado para cambiar de aires tras la mala experiencia en el Albacete, a pesar de contar con minutos: «Sí que jugué, lo que pasa es que íbamos rotando mucho y tampoco le gustaba a la gente. Siempre estaba ese 'no te puedo poner, porque la gente dice', y, al final, lo que decía la gente pesaba más que la decisión del entrenador, que yo creo que era de su agrado porque él me lo decía. Y la directiva, lo mismo. Y al final dije, aquí mi etapa se ha terminado. Yo quiero ser el jugador que realmente soy, y aquí no lo puedo ser porque estoy condicionado ya que, cada vez que salgo al campo, si al equipo le va mal es porque yo estoy en el campo, tuviera yo algo que ver o no. Al final siempre llevaba la etiqueta de que yo no podía estar en el Albacete. Económicamente me iba a ayudar muchísimo mi futuro, o sea que lo cojo y a ver qué pasa», recuerda.

«Aquí el jugador extranjero tiene que ser un ejemplo, dar siempre buen nivel y cuidarse para evitar lesiones»

De hecho, le está yendo «mejor de lo que pensaba» porque es titular indiscutible en el centro de la zaga del Tianjin Jinmen: «Tanto a mí como, por ejemplo, a Quiles, que viene del Albacete como yo, nos está yendo muy bien. Él está metiendo goles, yo estoy muy bien atrás y estamos super contentos. Fue difícil la adaptación, porque es otra cultura, es otro país. Nosotros llegamos a otro mundo, porque este esto es diferente en todo, y al principio es muy complicado, sobre todo con el idioma. Pero poco a poco nos fuimos adaptando y ahora estamos integrados y contentos», destaca.

Según Ros, en China los futbolistas españoles son más respetados y valorados por el cupo de cinco extranjeros, como máximo, por equipo que suelen ser los más destacados de las plantillas: «Aquí el jugador extranjero, que son cinco por equipo, está más valorados. La comparativa no tiene nada que ver, pero es como si nosotros, imagínate, somos Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar. Para que te hagas una idea, aquí nosotros tenemos que ser ejemplos, tenemos que dar siempre buen nivel, tenemos que estar siempre disponibles para jugar, tenemos que cuidarnos porque no podemos lesionarnos, ya que somos cinco y tú juegas contra otro equipo y el entrenador te dice: 'Este equipo esta semana solo tiene dos extranjeros disponibles, tenemos que ganar'. El futbolista de fuera aquí es fundamental», cuenta. Además, la infraestructura de la categoría y la repercusión es algo que le ha llamado mucho la atención: «Al final es Primera División, aquí se vive el fútbol como no te lo imaginas. El tema de las instalaciones, de la ropa, es como Primera División de España, incluso en muchos sitios mejor que lo que hay en España. Hay mucha gente detrás, el país es tan grande que tiene muchos seguidores, hay estadios en los que hemos jugado que se meten 60.000 personas. Es un ambiente que a lo mejor si me hubiera quedado en España nunca lo hubiese visto», afirma.

«Hemos jugado ante 60.000 personas, que es un ambiente que yo no imaginaba que iba a conocer; merece la pena vivir esta experiencia»

Vía de escape

Tan bien le está yendo a Alberto Quiles y a Juan Antonio Ros que ambos han emprendido en las redes sociales con 'El Balón de China', una cuenta de TikTok donde comparten las curiosidades del día a día de un futbolista en China: «Siempre estábamos con la broma de tenemos que hacernos un TikTok, tenemos que enseñar cómo es esto, porque la gente no sabe lo que hay aquí, se piensan que vienen y que esto no vale para nada y, al final, con la broma, un día dijimos: Vamos a hacerlo, vamos a ver qué tal y contamos las curiosidades que tenemos aquí, cómo es el fútbol, porque es diferente a todo lo que se puede ver en España. En nuestro país siempre es lo mismo y aquí son cosas que sorprenden a la gente y nos escriben y nos dicen: 'Vaya estadio, vaya vestuario' y está bien saber que esto está muy lejos de donde estamos, pero que aquí también el fútbol se vive bien», señala.

Además, el proyecto toma más relevancia en Juan Antonio Ros porque no tiene ninguna red social personal: «Las perdí y ya no me las hice otra vez. Hicimos lo del 'Balón de China', no por nada, sino por enseñar a la gente un poco cómo estaba montado esto, porque a mí las redes sociales tampoco es que me llamen mucho la atención. Al final somos dos, nos divertimos, vamos a grabar el partido, algo que nos ha salido, y lo veo más entretenido. Yo no sé si sirve de algo que yo ponga mis fotos personales, pero los partidos, las cosas típicas de China, pues me llaman la atención», señala un Ros que vuelve a disfrutar del fútbol lejos de casa.

«Nunca he recibido una llamada del Cartagena» El central natural de Los Nietos tuvo un paso para el olvido por el Efesé en 2017, tras llegar en calidad de cedido desde el filial del Celta de Vigo, donde tampoco tuvo minutos en la primera vuelta. Ros califica su recorrido por el Cartagena como «gris porque llegué con ilusión, pero era muy joven y enseguida vi que no participaba y me dejé llevar porque estaba en mi casa. Era como que, si jugaba bien, genial, y si no lo hacía, bien también. Fueron cinco o seis meses que me sirvieron para aprender en lo personal, pero en lo futbolístico no me sirivió de mucho; prácticamente no participé, pero aprendí que al final no podía ir así por la vida, porque realmente me dejé ir y me sirvió para los siguientes años», afirma. Aún así, le sigue quedando la espina clavada de volver a vestir la camiseta albinegra en un futuro: «Ojalá pueda terminar allí mi último año de fútbol, sea la categoría que sea. La verdad que nunca he recibido una llamada de Cartagena, hasta cuando he estado a buen nivel. Siempre que he jugado contra el Cartagena me han salido buenos partidos, pero me queda eso de que nunca he recibido una llamada del Cartagena. He visto que estaban faltos en esa posición muchos años y nunca ha sonado el teléfono», señala un Ros que espera volver.

Reporta un error