FÚTBOL (2ªB) El cartagenero Fran Cortés vuelve a Segunda B por la puerta grande con el Inter de Boadilla

El delantero cartagenero Fran Cortés, de 26 años, regresó el domingo a Segunda B por la puerta grande. En su debut con el Inter de Boadilla, conjunto madrileño al que llegó la semana pasada procedente del Villarrobledo, marcó a los nueve minutos de entrar al terreno de juego (en sustitución de Rafa Mella) y le dio la victoria a su nuevo equipo en el choque ante el Rápido de Bouzas (1-0). El Inter de Boadilla, equipo del que acaba de salir el también cartagenero Álvaro Muñiz en dirección a Finlandia, es décimo clasificado en el grupo I.

Fran Cortés llevaba seis años seguidos en Tercera División. En la temporada 2012-13 tuvo una oportunidad con el Orihuela en Segunda B. Compartió equipo en Los Arcos con Gonzalo Verdú y con Caballero, ex meta del Cartagena. Jugó 14 partidos y anotó un gol, pero el cuadro oriolano descendió y hasta ahora no había podido volver a la división de bronce. Cortés pasó por Deportiva Minera, La Unión, As Pontes, Minerva y Villarrobledo.

En el cuadro manchego, cuarto del grupo 18 de Tercera, ha hecho 11 goles en la primera vuelta y eso ha provocado que el Inter de Boadilla se haya fijado en él. Ha entrado con muy buen pie y lo que ahora desea Fran Cortés es seguir la racha y mantenerse muchos años en Segunda B.