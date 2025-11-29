La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Cartagena de Luiche visitó La Condomina en la jornada 16 de Segunda B, pero se topó con un James Cantero letal y un Real Murcia que ganó con un futbolista menos.
Derbi Cartagena-Real Murcia

Cantero, el ariete que mató al Efesé con dos zarpazos

El uruguayo hizo 30 goles aquel curso y fue decisivo en el ascenso del Real Murcia a Segunda

José Otón

José Otón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:55

En la temporada 1992-93 a James Cantero (Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, 58 años), se le caían los goles de los bolsillos. De ... hecho, este oportunista y estilista del del área, que aquel curso formó una sociedad letal con el valenciano Julián, destacó por encima de todos los demás consiguiendo 30 dianas. El 'killer' llegado desde el Lleida fue clave en la vuelta de la entidad centenaria a Segunda en un periodo marcado por los problemas económicos.

