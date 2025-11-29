Cantero, el ariete que mató al Efesé con dos zarpazos

En la temporada 1992-93 a James Cantero (Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, 58 años), se le caían los goles de los bolsillos. De ... hecho, este oportunista y estilista del del área, que aquel curso formó una sociedad letal con el valenciano Julián, destacó por encima de todos los demás consiguiendo 30 dianas. El 'killer' llegado desde el Lleida fue clave en la vuelta de la entidad centenaria a Segunda en un periodo marcado por los problemas económicos.

En total, Cantero marcó 40 goles en las dos temporadas y media que vistió la camiseta del Real Murcia, pero no ha olvidado el doblete que le hizo al Cartagena aquel 20 de diciembre de 1992 en La Condomina: «El primer gol del partido nació de un pase de Correa hacia la derecha y el posterior centro al área de Julián que yo rematé en plancha en el segundo palo. El segundo tanto fue, incluso, más bonito y llegó tras un saque de esquina en el que cacé un balón a media altura y le pegué a la media vuelta», recuerda con exactitud desde Uruguay el exfutbolista y actual representante de jugadores.

Cantero fue un ariete con una gran facilidad para ver portería y que durante su carrera fue un trotamundos que jugó en varios equipos de Uruguay, España (Lleida, Real Murcia y Lorca), Costa Rica, Perú y México. Aquel día tumbó al Cartagena de Luiche con dos tantos, aunque pudieron ser algunos más. Y eso que el conjunto entrenado por Joaquín Peiró, que semanas después fue cesado, jugó en inferioridad durante gran parte del derbi: «Nos expulsaron a Camacho en el minuto diez y jugamos con uno menos todo el partido, pero ganamos», relata el charrúa.

Aquel choque fue muy pasional, sobre todo por la presencia en el Murcia de futbolistas como Abellán (Beniel), Juanma (Lorquí), Camacho (Cieza) y Eugenio (Torre Pacheco) y también de Palomeque, Requena, Cordero y Paco Sánchez en los visitantes, todos nacidos en Cartagena.

El equipo grana llegó al este duelo necesitado tras perder en Torrevieja, pero acabó ascendiendo tras acabar la liga en primera posición y triunfar en una fase de ascenso en la que eliminó al Granada, Getafe y Barakaldo. El Efesé, por su parte, llegó a La Condomina tras vencer una semana antes en casa al Horadada de Antonio Pedreño. Después de caer en Murcia, el presidente Belda cesó a Luiche y después enlazó cuatro victorias consecutivas, pero acabó la liga quinto y sin posibilidad de jugar la fase de ascenso. Por el banquillo albinegro pasaron ese curso el citado Luiche, Joaquín Muñoz, Gustavo Silva y Tano Moltó.

Eso sí, en la retina de ambas aficiones perdurará siempre la contundencia y el instinto asesino de un James Cantero que se hizo con aquel derbi de 1992, donde fue el protagonista indiscutible en un estadio con más de 10.000 espectadores en las gradas esa tarde. Fue una victoria para el recuerdo grana.