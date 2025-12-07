La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recibimiento al equipo en su anterior etapa en Segunda B. PABLO SÁNCHEZ / AGM

Una cadena humana para alentar a los jugadores del Cartagena a su llegada al Cartagonova

Las peñas promueven un recibimiento al equipo con pancartas y cánticos desde el puente de Soldado Rosique hasta la puerta del estadio

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:31

Comenta

La Federación de Peñas del FC Cartagena (Fpfcct) prepara un masivo recibimiento al equipo, mañana, horas antes de disputar el primer derbi regional en seis ... años contra el Real Murcia. Con pancartas, bombos y otras sorpresas, el colectivo presidido por Eduardo Noguera dará color a los momentos previos al partido y ha hecho un llamamiento en las redes sociales a montar una cadena humana que guíe a la expedición albinegra desde el puente de Soldado Rosique hasta el interior del estadio Cartagonova.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  5. 5

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025
  7. 7

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  8. 8

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  9. 9

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario
  10. 10 La ruta del almuerzo en Alicante: estos son algunos de los mejores bares y restaurantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una cadena humana para alentar a los jugadores del Cartagena a su llegada al Cartagonova

Una cadena humana para alentar a los jugadores del Cartagena a su llegada al Cartagonova