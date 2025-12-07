Una cadena humana para alentar a los jugadores del Cartagena a su llegada al Cartagonova

La Federación de Peñas del FC Cartagena (Fpfcct) prepara un masivo recibimiento al equipo, mañana, horas antes de disputar el primer derbi regional en seis ... años contra el Real Murcia. Con pancartas, bombos y otras sorpresas, el colectivo presidido por Eduardo Noguera dará color a los momentos previos al partido y ha hecho un llamamiento en las redes sociales a montar una cadena humana que guíe a la expedición albinegra desde el puente de Soldado Rosique hasta el interior del estadio Cartagonova.

La Fpfcct pretende recuperar así los calurosos recibimientos de la etapa del club en la antigua Segunda B, cuando los Elady, Cordero, Aketxe y compañía eran recibidos por cientos de personas en un colorido pasillo que conducía a la entrada del túnel de vestuarios, situado en la parte más pegada al fondo norte. En esta ocasión, la idea es hacer un amplio pasillo humano desde la parte alta del puente de Soldado Rosique hasta la entrada principal del estadio, a la altura de la puerta de acceso a las oficinas.

Inicialmente esa cadena humana estaba prevista el lunes a las 16.15 horas, pero finalmente se retrasará a las 16.25 horas por cuestiones de seguridad y evitando además la acumulación de aficionados en la zona próxima al fondo norte. En ese espacio se concentrarán más de 2.500 aficionados del Real Murcia, además de los más de 20 autobuses que llegarán desde la capital. Mezclar a las dos aficiones es innecesario y algo que se puede evitar.

Más del doble de vigilantes

El dispositivo de seguridad se terminará de concretar este domingo en números. La previsión es que pueda ser hasta tres veces superior al de un partido normal, puesto que este es declarado de alto riesgo. De momento, la empresa privada de seguridad Horus desplegará más del doble de personal, hasta cien vigilantes, por las gradas. Y el dispositivo policial será importante.