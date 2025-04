Blindar La Constitución, un paso clave para la salvación del Yeclano

José Otón Martes, 8 de abril 2025, 00:18 Comenta Compartir

El Yeclano no tiene más remedio que hacerse fuerte en La Constitución si quiere conservar la categoría. De hecho, sus números en casa no eran los mejores durante buena parte de la campaña, pero su fiabilidad como visitante le mantuvo en una zona desahogada de la clasificación. Pero ahora todo ha cambiado y los de Adrián Hernández han dejado de conseguir fuera lo que no obtenían en casa. De hecho, de las últimas siete salidas, los yeclanos solo han logrado dos empates, 2 puntos de 21 posibles después de visitar al Sanluqueño (1-0), Hércules (2-2), Fuenlabrada (2-1), Alcoyano (0-0), Ibiza (2-1), Mérida (1-0) y Huelva (1-0).

Lo mejor es que los del Altiplano siguen muy vivos, ya que aunque han caído a la primera plaza del descenso, suman 34 puntos, a uno del Recreativo, que con 35 ha salido de la zona caliente. No obstante, en la pelea están situados desde el Villarreal B, que cuenta con 38, hasta el colista Intercity, que a pesar de sumar solo 28 tiene posibilidades matemáticas de salvarse. Son ochos equipos en diez puntos y que además, en las últimas siete jornadas, tienen que enfrentarse entre ellos en muchos casos.

Duelos directos

Sin ir más lejos, el equipo de Adrián Hernández recibirá en La Constitución en las próximas semanas al Villarreal B y el Intercity, además de al Betis Deportivo (próximo sábado, 18.00 horas), un equipo que tampoco está libre de peligro al contar con 40 puntos. En el tramo final, el equipo murciano jugará cuatro en caso y tres fuera, aunque también debe visitar al Antequera y el Ceuta, dos aspirantes al ascenso y al 'playoff'.

Temas

Yeclano Deportivo