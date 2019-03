Belmonte ratifica la paz Aficionados del Real Murcia animando a su equipo en el último derbi desde el fondo norte bajo del Cartagonova. / vicente vicens / agm La afición del Murcia lo tiene más fácil que nunca para venir al derbi; el Cartagena le reserva medio fondo alto y le deja las entradas a 10 euros FRANCISCO J. MOYA Martes, 26 marzo 2019, 03:19

El hacha de guerra que Cartagena y Real Murcia blandieron en cada derbi en las diferentes etapas de Víctor Alonso, Deseado Flores, Miguel Martínez, Raúl Moro y Víctor Gálvez al frente de la entidad grana queda definitivamente enterrada. Ya quedó claro desde el primer día que Txema Almela accedió a la presidencia del club de Nueva Condomina que las cosas cambiaban y que donde antes había enfrentamiento y hostilidad ahora solo existe amistad y camaradería. Faltaba, eso sí, una última comprobación. La prueba del algoldón en la que siempre se convierte el derbi del Cartagonova. Y se confirma que actualmente las relaciones entre las directivas de los dos principales clubes de la Región son idílicas.

Porque la afición del Murcia lo tendrá más fácil que nunca para venir al Cartagonova el próximo 7 de abril. La entidad de Paco Belmonte, que ratifica de este modo la paz alcanzada tras el desembarco de Almela en la zona noble de Nueva Condomina, le ha puesto a los seguidores del cuadro grana el precio más bajo de la historia de los derbis en Cartagena: solo 10 euros. Es lo que pagaron los tres mil cartageneros que fueron a Murcia el pasado 18 de noviembre. Y además le ha reservado medio fondo alto, atendiendo así a una vieja petición de los peñistas pimentoneros, que siempre mostaron su recelo a tener que ocupar el fondo norte bajo, quedando de este modo ubicados por debajo de los espectadores del equipo local y en la zona del estadio con peor visibilidad.

Los precios Tribuna alta Abonado (15 euros) y libre (20). Tribuna baja y lateral alto Abonado (12 euros) y libre (15). Lateral bajo y fondos Abonado (8 euros) y libre (12).

De hecho, hay que recordar que en los dos últimos duelos de rivalidad regional entre cartageneros y murcianos, las peñas del equipo de la capital decidieron no organizar viaje y, a modo de protesta, se quedaron viendo el derbi por televisión en su sede de Nueva Condomina. Y alegaron precisamente que no venían porque el Cartagena no los colocaba en el anillo superior del fondo norte. Eso se ha terminado.

Los abonados del Efesé pagarán entre 8 y 15 euros; el Real Murcia tiene 998 entradas a su disposición

En este derbi, que se jugará el domingo 7 de abril a partir de las 19.00 horas y será televisado por '7TV', la hinchada visitante tendrá reservada la mitad del fondo norte alto. En la otra mitad, separados por un cordón policial, se colocarán los más de 600 abonados que el Cartagena tiene en el fondo norte, así como los aficionados que compren su entrada libre en esa zona del campo. De este modo, el fondo norte alto impar y el fondo norte bajo impar (998 localidades en total) se reservan para los seguidores del Real Murcia. El resto de ese fondo, el más pegado a tribuna, se deja para aficionados locales.

El club albinegro da también la opción a sus socios de fondo norte alto que tengan que dejar su asiento libre por la visita de los aficionados murcianistas a que ocupen, por el mismo precio, una butaca en lateral alto. Tienen de plazo para comprar su entrada y solicitar ese cambio hasta la tarde del viernes 5 de octubre. Hasta las 20.00 horas de ese día se les reservará a todos los abonados del Cartagena su localidad y su precio, que tendrá un descuento en comparación con las entradas libres.

Los seguidores granas pagarán el precio más bajo de la historia en un derbi

De 8 a 20 euros

Los 7.000 socios del Cartagena tendrán que pasar por taquilla en el derbi, algo que ya se sabía desde el pasado verano. Los de los fondos y lateral bajo pagarán 8 euros. Los de lateral alto y tribuna baja, 12. Y los de tribuna alta, 15. Los precios de las entradas para los no abonados son un poco más altos, pero también muy asequibles. Una entrada libre para el derbi costará 12 euros en los fondos y lateral bajo, 15 en lateral alto y tribuna baja y 20 en tribuna alta. Las entradas se ponen esta misma mañana a la venta.

El club albinegro anunció ayer a través de un comunicado subido a su página web que existe la posibilidad de comprar las entradas vía online, con lo que uno se ahorra colas y esperas innecesarias en las oficinas del Cartagonova. Así, aquellos abonados que en su momento facilitaron sus datos personales, entre ellos el DNI, cuando compraron su carné deberán acceder a la web del club y rellenar en primer lugar los campos de usuario y clave (DNI y letra en mayúscula) tanto en usuario como en la clave. Y después, comprar su localidad siguiendo los pasos habituales que irá indicando el sistema.

Para cualquier duda, los aficionados pueden consultar en el siguiente correo electrónico: 'entradas@futbolclubcartagena.com'. Los que no son abonados y quieran comprar sus entradas para el derbi vío online deberán registrarse en la página web del FC Cartagena y seguir los pasos que irá indicando el sistema. Al último Cartagena-Murcia en el Cartagonova, disputado el 11 de noviembre de 2017, acudieron 9.250 espectadores, unos 500 de ellos llegados desde la capital de la Región.