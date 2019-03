El Badajoz descubre que las entradas eran más caras en el 92 Tarde negra. Voltaire García consuela a Pedro Cordero en el viejo campo del Vivero, en el 92. dad / LA VER El club pacense tira del recuerdo de hace 27 años para llenar el campo, pero comprueba que entonces las localidades valían entre 15 y 36 euros FRANCISCO J. MOYA Martes, 26 marzo 2019, 02:13

De nuevo, la directiva del Badajoz ha tirado del recuerdo de su histórico ascenso del 92, con goleada (5-1) al Cartagena de Voltaire García en el último encuentro de la promoción, para movilizar a sus aficionados de cara al partido de este domingo en el Nuevo Vivero (17.00 horas). El refundado CD Badajoz, que en 2015 tomó la denominación del desaparecido club de la ciudad, quería hacer un guiño a aquel logro de los Pozo, Rodri, Sarabia, Mínguez y compañía recuperando los precios de la época, pero se ha encontrado con algo que no esperaba. Resulta que los precios de las entradas de aquel partido por el ascenso de hace 27 años eran bastante más caros que los actuales.

Lo contó en Twitter el presidente del club pacense, Pablo Blázquez. Los precios del Badajoz-Efesé de junio del 92, de negro recuerdo para el cartagenerismo, oscilaron entre las 2.500 pesetas que costaba una localidad de pie en un fondo y las 6.000 pesetas de una butaca en la tribuna cubierta del antiguo campo del Vivero. Al cambio, ya en euros, ahora costarían entre 15 y 36 euros. Además, si le aplicamos el aumento de la inflación desde 1992 hasta la actualidad (el IPC ha subido un 77% desde entonces) nos encontramos con que el precio actualizado de esas entradas estaría entre los 27 y los 64 euros. Una barbaridad para la Segunda B actual.

Así las cosas, el propio Blázquez confirmó que, una vez más, su directiva fijará precios populares, con el objetivo de llenar el estadio ante el Cartagena. Así, las entradas en fondo y preferencia solo costarán 5 euros en venta anticipada. El domingo en taquilla valdrán 7 en el fondo y 10 en preferencia. El cartel del partido alude a aquel ascenso de 1992. '¿Dónde estabas entonces?' es su título. «Quizás no lo recuerdes, puede que ni hubieses nacido, seguramente estabas en la grada o tal vez no viniste a ese partido, pero lo que tenemos claro es sea cual sea tu caso, queremos que nos acompañes este domingo. Si soñar está permitido, no queremos dejar de hacerlo y ganar en casa al líder sería un paso más para mantenernos en ese sueño», destacó el club pacense en una nota colgada en su web.