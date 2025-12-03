La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

13/12/2015. Rafa de Vicente abraza a Gorka Azkorra en un partido que el delantero decantó al final para que el Real Murcia pudiera continuar con su camino firme al frente de la tabla.
Cartagena - Murcia | Este derbi fue mío

Azkorra, un gigante entre camisetas albinegras

«Es uno de los goles a los que más cariño le tengo», admite el bilbaíno, decisivo con un cabezazo

David Soria

David Soria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:19

Los derbis están llenos de obligación, tensión y lucha. Innumerables veces no se juegan, sino que se ganan o se pierden. Un detalle lo es ... todo. Y el encuentro de la temporada 2015-16 entre el Real Murcia y el FC Cartagena no fue distinto. El 0-0 parecía inamovible en los marcadores de la Nueva Condomina. Entonces, una cabeza se elevó sobre las demás. Fue la del bilbaíno Gorka Azkorra, que con un testarazo hizo el 1-0 que terminó derivando en el 2-0 final.

