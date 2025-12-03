Azkorra, un gigante entre camisetas albinegras

Los derbis están llenos de obligación, tensión y lucha. Innumerables veces no se juegan, sino que se ganan o se pierden. Un detalle lo es ... todo. Y el encuentro de la temporada 2015-16 entre el Real Murcia y el FC Cartagena no fue distinto. El 0-0 parecía inamovible en los marcadores de la Nueva Condomina. Entonces, una cabeza se elevó sobre las demás. Fue la del bilbaíno Gorka Azkorra, que con un testarazo hizo el 1-0 que terminó derivando en el 2-0 final.

El delantero de 32 años solo necesitó una temporada para ser protagonista en el gran duelo regional. Llegaba del Nàstic, con el que subió a Segunda. Antes ya había estado en equipos como el Recreativo, el Numancia, el Albacete, el Salamanca, el Hércules, el Alavés, el Guadalajara o el Lugo de Quique Setién, que perdió un ascenso ante el conjunto grana en 2011. El Murcia, igualmente, le dejó huella. «Cuando llegué me sorprendió. El club no estaba en el mejor momento económico, pero se respiraba grandeza. Me sentí muy respetado y muy querido desde el principio y para mí fue un año muy bonito», confiesa a LA VERDAD.

El partido se disputó el 13 de diciembre de 2015 y correspondía a la jornada 17. Era la segunda temporada del Real Murcia en Segunda B tras el descenso administrativo. José Manuel Aira seguía como técnico y caminaba firme liderando el Grupo IV de Segunda B. El FC Cartagena también intentaba engancharse a los cuatro primeros con un mito como Víctor aún en el banquillo albinegro. «Las plantillas eran de nivel para la categoría. La gente saca lo mejor y a la vez tienes miedo de perder. Fue un partido muy igualado hasta el final», recuerda Azkorra.

El ariete había tenido ayuda para imaginarse lo que se iba a encontrar: «En una semana como la del derbi se nota. Además, había bastantes jugadores murcianos como Isi Palazón, Armando, Arturo Molina y Fernando que nos lo explicaban. No todos los días podías jugar ese tipo de partidos en Segunda B. Fue una suerte poder vivirlo». Y no solo participó. Fue clave. Así recuerda el gol que rompió el empate en el minuto 86: «Sergio García sacaba muy bien el balón parado. Habíamos hablado que a ver si algún día teníamos la suerte de que él centrara y yo la metiera. Fue un gol que decantó el partido. Ellos bajaron bastante».

Canterano del Athletic Club, ya conocía los duelos de rivalidad contra la Real Sociedad. «Sientes el murcianismo por todos lados, la gente vive el club como si estuviera jugando la Champions. Para un jugador es una responsabilidad estar bien en estos partidos. Lo entendía porque lo había vivido como aficionado y como jugador», explica. Entonces, con su 1,92 metros de altura, cabeceó un balón que quedó grabado en la historia de los derbis y en su carrera: «Vivirlo con los aficionados, en casa... Fue un gol muy bonito. De los que he marcado, es de los que tengo más cariño».