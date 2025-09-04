Avalancha de fichajes en busca de la gloria

Cartagena y Real Murcia, los dos equipos de la Región, que van a competir esta campaña en el tercer escalón del fútbol español, van ... a tener una dura competencia en busca del ascenso a Segunda. Mientras que los blanquinegros han hecho 20 incorporaciones y los granas 10, otros conjuntos como el Ibiza, Antequera, Eldense, Nástic o Hércules también se han reforzado con futbolista cotizados en la categoría. Pero tampoco hay que perder de vista a otros conjuntos como el Marbella y Alcorcón, que también han incorporado en sus plantillas veteranía y calidad.

El Ibiza, además de estrellas como Bebe que llegaron el curso pasado, tiene 15 nuevos futbolistas, algunos como Sofiane, Ernesto Gómez, Fede Vico o Josep Señé con experiencia en la categoría. Pero Jémez también contará con Fran Castillo, fichado del Torremolinos a cambio de 300.000 euros, David García, cedido por el Cádiz y a Manu Pedreño, murciano y ex del Real Murcia que llega desde Eslovenia. Tampoco se quedan atrás los fichajes veraniegos del Nàstic de Luis César Sampedro, que ha incorporado otras 15 nuevas piezas, entre las que destaca el camerunés Kaptoum, que con 29 años llega tras pasar por el Barça, Betis, Almería, Las Palmas y AEK Larnaca. El club catalán también se ha hecho con futbolistas que la pasada campaña ascendieron con el Andorra, como César Morgado, Juanda o el griego Almpanis, ex del AEK de Atenas. El meta Fuidias, ex del Efesé, también llega al Nou Estadi.

EL DATO 13,6 fichajes por equipo es la media de incorporaciones del mercado veraniego de la temporada 2025-26 que acabó en la medianoche del pasado lunes. El Cartagena es de los equipos que más se han reforzado, y el Real Murcia, que mantiene el bloque, de los que menos.

Ilustres en El Maulí

Pero para nombres llamativos, algunos fichajes del Antequera, conjunto que la pasada temporada jugó 'playoff' y que ha tenido que reconstruir gran parte de su estructura con 16 incorporaciones, además del fichaje de Abel Gómez para el banquillo. El de Antonio Luna, ex del Cartagena, con 34 años y 142 partidos entre la Primera española, la Serie A italiana y la Premier inglesa, o el de Albentosa, que llega a El Maulí procedente del Vejle danés, aunque antes jugó en Primera en clubes como el Eibar, Málaga y Deportivo, son dos de ellos.

EL MERCADO Los que más han fichado Eldense (21), Cartagena (20), Sanluqueño (20), Teruel (20), Antequera (16), Marbella (16) y Torremolinos (16).

Los que menos han fichado Real Murcia (10), Europa (10), Alcorcón (12), Hércules (12) y Sabadell (12).

Los filiales Además de los jóvenes promocionados desde los equipos juveniles hasta Primera Federación, el Betis Deportivo ha hecho 11 incorporaciones y es el que más ha cazado del exterior, seguido del Atlético Madrileño, con 7 incorporaciones. El Sevilla Atlético y el Villarreal B han incorporado a 5 futbolistas cada uno.

Los más llamativos Albentosa y Antonio Luna (Antequera), Fidel y Dioni Villalba (Eldense), Kaptoun (Nástic de Tarragona), Slavy y Jeremy de León (Hércules), Josep Señé y Manu Pedreño (Ibiza), Samu Casado (Algeciras), Rubén Gálvez (Teruel), Coscia y López Pinto (Sabadell) o Pito Camacho y Fran Martínez (Torremolinos).

Los equipos de la Región De los 20 fichajes que ha hecho el Cartagena destacan los de De Blasis y Luismi Redondo, mientras que la llegada estrella al Real Murcia, además de Bustos, Moyita o Ekain, es la de Flakus, que procede del Castellón.



El Hércules, con 12 fichajes, es otro de los clubes que buscan el ascenso a Segunda. Javi Jiménez (Ibiza) o Rentero (Alcorcón), y también cesiones de promesas en formación como Jeremy de León (Real Madrid), Vique Gomes (Villarreal) y Unai Ropero (Alavés), han elevado el nivel del equipo alicantino. Para la delantera también ha fichado a Slavy, que la pasada campaña jugó en el Eibar y el Villarreal B. En el Rico Pérez también ha aterrizado el ex grana Carlos Rojas, que no terminó de explotar en el Real Murcia.

Entre el grupo de equipos que deberían estar arriba también figura el Eldense, recién descendido desde Segunda, que ha hecho 21 fichajes, entre ellos algún ilustre del fútbol español como Dioni Villalba o Fidel. Otras incorporaciones como las de Rafa Núñez, ex del Elche, o Manu Molina, del Málaga, aportan veteranía al equipo que dirigirá Javi Cabello.

Pero también hay tapados para pelear por el 'playoff' que se han reforzado con jugadores cargados de calidad y veteranía, pese a que el pasado curso pasaron apuros para salvar la categoría. Como el Alcorcón y el Marbella. El cuadro madrileño ha incorporado 12 caras nuevas, algunas procedentes de Segunda como Lucas Pérez (Granada) y Rai Marchan (Albacete), expertos de la Primera Federación como Borja Martínez (Intercity), Pol Domingo (Nàstic) e Iván Pérez (Antequera), pero también jóvenes promesas como el murciano Mariano Carmona, cedido por el Córdoba. O el Marbella, que ya le robó los tres puntos al Real Murcia en la primera jornada liguera (2-1) y que se ha reforzado con 16 futbolistas entre los que están Luis Alcalde, Rodri Ríos, Eugeni, Álex Martínez, Escassi, Luis Muñoz o Manu García, entre otros.

Entre los equipos más modestos, a priori, el equipo que más se ha reforzado ha sido el Sanluqueño de José Herrera. Mwepu, Diallo y Barea del Cádiz son algunos de los cedidos, aunque la noticia del verano en Sanlúcar de Barrameda ha sido la vuelta a El Palmar de Zequi Díaz tras su periplo por el Algeciras, Intercity y Marbella. Precisamente el Algeciras de Javi Vázquez ha hecho 14 fichajes, entre los que destacan el meta Samu Casado, que procede del Intercity, Iván Moreno, del Antequera, Víctor Ruiz, de la Cultural Leonesa, o Juanma García, delantero que llega desde el Albacete. El Tarazona es otro de los modestos que sobrevive en Primera Federación y que ha hecho 15 fichajes, entre ellos el del meta murciano Josele.

Fran Martínez, Pedreño, Toral, Teddy o Josele son algunos de los murcianos que han reforzado plantillas de la categoría

De los recién ascendidos el que más se ha movido ha sido el Teruel, con 20 incorporaciones, seguido del Torremolinos, con 16. El primero ha fichado a Teddy, ex del Yeclano, y el segundo a Fran Martínez, ex meta de la Minera, ambos cartageneros.

El histórico Sabadell, pese a ser un recién ascendido, va fuerte. Coscia, ex del Hércules, o López Pinto y Astals, del Ibiza, son algunos de sus 13 fichajes, mientras que el Europa, el más humilde del grupo, apuesta por conservar el bloque y solo ha sumado 10 nuevos futbolistas.

La potencia de los filiales

Los filiales que militan en Primera Federación suelen rellenar sus plantillas con canteranos juveniles, aunque también fichan del exterior. Como el Betis, que suma 11 incorporaciones, entre las que destacan las de los exgranas Ian Forns y Toral. Tampoco se queda corto el Atlético Madrileño de Fernando Torres con 11 fichajes, incluyendo el central Aleksa Puric, ex del Racing de Ferrol, por el que ha pagado un millón de euros. O el sorpresivo de Arnau Ortiz, ex del Real Murcia y Cartagena. El Sevilla Atlético y el Villarreal B han hecho 5 cada uno, destacando en el cuadro castellonense el de Álex Rubio, ex delantero grana por el que ha pagado 300.000 euros.