La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dioni, en Sabadell, jugando con el Eldense. Muñoz, tras marcar con el Cartagena en Santander. Toral, en su estreno con el Betis Deportivo. Eldense | F. C. C. | Real Betis
Fútbol

Avalancha de fichajes en busca de la gloria

Los 20 equipos del grupo 2, donde militan el Murcia y el Cartagena, han hecho 273 movimientos: subir a Segunda, el 'playoff' o no descender, los objetivos

José Otón

José Otón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:51

Cartagena y Real Murcia, los dos equipos de la Región, que van a competir esta campaña en el tercer escalón del fútbol español, van ... a tener una dura competencia en busca del ascenso a Segunda. Mientras que los blanquinegros han hecho 20 incorporaciones y los granas 10, otros conjuntos como el Ibiza, Antequera, Eldense, Nástic o Hércules también se han reforzado con futbolista cotizados en la categoría. Pero tampoco hay que perder de vista a otros conjuntos como el Marbella y Alcorcón, que también han incorporado en sus plantillas veteranía y calidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  6. 6 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  7. 7

    El campo estalla contra Bruselas por dar «barra libre» a productos agrícolas de EE UU
  8. 8

    El descenso pasa factura al 40% de los jugadores que terminaban contrato
  9. 9

    Las educadoras de niños de 2 años exigen mejoras laborales
  10. 10 Vox redobla la presión al PP y pide ahora cerrar todos los centros de menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Avalancha de fichajes en busca de la gloria

Avalancha de fichajes en busca de la gloria