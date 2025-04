Fiesta arruinada en La Unión

El ascenso de La Unión Atlético a Primera RFEF tendrá que esperar. Al equipo de José Miguel Campos le servía empatar este domingo para certificar ... el salto de categoría, pero perdió contra el Águilas (0-1), el Torremolinos ganó en San Fernando (0-1) y la fiesta en el Polideportivo unionense quedó arruinada. El cuadro minero se la jugará la próxima semana, en la última jornada, en su visita a La Línea de la Concepción, donde le servirá el empate.

La Unión Atlético: Salcedo, Diego Ruiz, Alvarito, Grillo (Fabio Conté, 90+), Jaime Santos, Javi Pedrosa (Seth Vega, 58), El Kounni, Armando Ortiz, Víctor Mena (Rafa Ortiz, 31, Álvaro Espínola y Francis Ferrón. 0 - 1 Águilas CF: Iván Buigues, Héctor, Javi Soler, Tropi (Mario Nicolás, 72), Manuel Antonio, Joel Rodríguez (Joel Rydstrand, 67), Javier Castedo (Park, 72), Ebuka, Manuel Castellano, Morillas y Cristian Martínez (Tomás Inglés, 84). Goles: 0-1, Cristian Martínez (minuto 22, de penalti).

Árbitro: Amarillas a los locales Jaime Santos y Francis Ferrón; y a los visitantes Joel Rodríguez y Tropi.

Incidencias: Lleno en el Polideportivo de La Unión con tres mil espectadores. Acudió José Miguel Monje Carolo, presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Jornada 31 del grupo IV de Segunda RFEF.

Tres mil personas abarrotaron el Polideportivo unionense para asistir a un acontecimiento histórico: el tercer ascenso de categoría de La Unión en solo cinco años, el primero de su corta historia a Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español. La cantina se quedó pequeña, la música eléctrica sonaba desde un par de horas antes en los alrededores y la gente hasta se subió a unas escaleras oara ver el partido. El ascenso estaba servido.

A los de José Miguel Campos les servía empatar en casa contra el Águilas, un hueso duro de roer que salió del Polideportivo agarrado a puestos de 'playoff'.

Pedro Valeriola, el hombre para todo en La Unión, se santiguó con el pitido inicial. Nervioso también lo seguían en la grada Julián Luna y su hijo Mario, presidente y director general, respectivamente. El cuadro minero llegaba a la cita después de una trayectoria inmaculada, con 35 puntos sumados de los últimos 39 y 5 puntos de ventaja a falta de 6 con el Torremolinos. Un empate e incluso una derrota de los malagueños sería suficiente.

Pero La Unión se atascó, sobre todo en la primera parte. Una mano clara en el minuto 22 estableció el 0-1 de Cristian Martínez. Quedaba tiempo y así lo hizo saber Campos a sus muchachos, tratando de restar ansiedad y aplicar calma. El Kounni y Jaime Santos lo intentaron dentro del área, pero se encontraron con Buigues.

La entrada de Seth Vega cambió la cara a los locales dn la segunda parte. Ahí La Unión metió una marcha más, acorraló al Águilas en tres cuartos de campo y se sucedieron las ocasiones. Francis Ferrón cabeceó un córner de Alvarito y seguidamente tuvo la mejor del partido: un disparo con rosca que pegó en el palo derecho de la portería de Buigues. Espínola desde el suelo y Alvarito en un par de faltas envenenadas desde lejos también probaron al guardameta visitante, firme en todo momento.

Los nervios se apoderaron de Campos, tremendamente furioso porque los suyos no aprovecharon los diez minutos de tiempo añadido para ser precisos, servir centros y poner en serios aprietos al Águilas. Ferrón en el 93 la tiró fuera, Serh Vega la tiró por encima en el 97 y hasta se reclamó un penalti. Valeriola, de santiguarse en el inicio terminó enzarzado con el banquillo visitante al final. Desde San Fernando terminaron de llegar las malas noticias con el gol del Torremolinos en el minuto 80. La Unión no encontró oro en la mina. Deberá hacerlo la próxima semana en La Línea de la Concepción, frente a un Linense con la soga al cuello y opciones de disputar el 'playout'. El Torremolinos recibirá al equipo vecino y rival de La Unión, la Deportiva Minera, que no se juega absolutamente nada.