Álvaro Bustos, ayer, en el penúltimo entrenamiento del Real Murcia antes del duelo ante el Efesé. Guillermo Carrión / AGM
Jugador del Real Murcia

Álvaro Bustos: «Javi Rey intentó llevarme al Efesé, pero he venido al Real Murcia para ascender a Segunda»

«Colunga ha dado en la tecla, no permite que nadie se relaje; estoy muy cerca de mi mejor versión y espero sacarla ya contra el Cartagena», sostiene el extremo grana

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:38

Estaba llamado a ser un jugador diferencial, de los que acercan el ambicioso y anhelado objetivo del ascenso, pero el desastroso arranque del Real ... Murcia también engulló a Álvaro Bustos (Gijón, 30 años). Ha encontrado la confianza de la mano de Adrián Colunga y sigue trabajando para devolverle al club y a la afición la apuesta y el cariño que ha recibido desde que llegó. Está cerca de su mejor versión, física y futbolística, justo antes de visitar a su amigo, Javi Rey, técnico del Efesé, quien intentó llevárselo al Cartagonova en verano y al que le desea lo mejor a partir del martes.

