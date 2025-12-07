Álvaro Bustos: «Javi Rey intentó llevarme al Efesé, pero he venido al Real Murcia para ascender a Segunda»

Estaba llamado a ser un jugador diferencial, de los que acercan el ambicioso y anhelado objetivo del ascenso, pero el desastroso arranque del Real ... Murcia también engulló a Álvaro Bustos (Gijón, 30 años). Ha encontrado la confianza de la mano de Adrián Colunga y sigue trabajando para devolverle al club y a la afición la apuesta y el cariño que ha recibido desde que llegó. Está cerca de su mejor versión, física y futbolística, justo antes de visitar a su amigo, Javi Rey, técnico del Efesé, quien intentó llevárselo al Cartagonova en verano y al que le desea lo mejor a partir del martes.

–Un gijonés y sportinguista que ha batallado varias veces con el Oviedo, ¿está nervioso a pocas horas de su primer CartagenaReal Murcia?

–Sí, obviamente. Creo que son unos nervios buenos, no de esos que te hacen que te tiemblen las piernas, sino de los que te dan unas ganas de muerte de que llegue ya la fecha. Me hace mucha ilusión vivir este derbi. Me han hablado de que va a haber un gran ambiente. Ya en Murcia podemos ver cómo está nuestra afición, sobre todo en los últimos partidos. Sabemos la importancia que tiene para nuestra gente este partido. Yo he jugado 14 años en el Sporting y sé lo que es para la afición del Sporting un derbi; aquí me imagino que será lo mismo. Queremos darlo todo y transmitirle a la gente en el césped lo que nos importa este partido.Hay nervios y mucha ilusión por lo que viene.

Un amigo en el otro bando «Rey es una esponja y un trabajador incansable; tiene hambre y quiere triunfar; le irá bien»

–¿Cómo llega Bustos al derbi?

–Bien. El otro día tuve un pequeño descanso en Copa, simplemente por por precaución, pero ya estoy perfecto, entrenando al al 100%. Con con ganas de demostrar lo que soy en este partido.

–Ha sido un inicio difícil, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Por qué le ha costado tanto arrancar a nivel personal?

–No ha sido sencillo, es cierto. Creo que empecé más o menos bien la temporada, pero tuve ese parón en la jornada 3 que me obligó a parar mes y medio por por una lesión. Al regresar al equipo se unió esa mala racha en la que prácticamente no ganábamos a nadie y teníamos muy malas sensaciones y se juntó un poco todo. Pero ahora creo que el equipo es otro, individualmente creo que estoy encontrando mi mejor versión, igual que mis compañeros. Yo estoy trabajando también para encontrarme al 100% lo antes posible. Cada vez me siento mejor y seguramente se verá pronto.

Un objetivo ambicioso «Es inevitable pensar en el primer puesto cuando ves las capacidades que tiene esta plantilla»

–¿Cuánto queda para ver la mejor versión de Álvaro Bustos?

–Muy poco. Ojalá que ya el lunes en el derbi, ¿por qué no? La verdad es que estoy trabajando duro todos los días, no solo en los entrenamientos, sino que me cuido también en mi día a día para sacar mi mejor versión y estoy deseando que salga ya en el Cartagonova contra el Efesé.

–Parece que Adrián Colunga le ha dado más confianza, ha apostado por usted más que Etxeberria. ¿Lo siente así? ¿Le ha venido bien el cambio?

–Personalmente sí, no te voy a engañar. Es verdad que estoy muy contento, creo que el nuevo entrenador nos ha ayudado y ha dado con la clave que necesitaba este equipo. No me gusta entrar en comparaciones porque creo que no no sirve de nada, pero realmente ahora estoy muy contento y agradecido con el nuevo cuerpo técnico y ojalá podamos seguir haciendo las cosas cómo hasta ahora y, personalmente, continuar disfrutando.

Su nuevo hogar «Estoy en un lugar idílico, una ciudad de fútbol. Da gusto ver a los niños con la camiseta del equipo»

–¿Conocía a Colunga de antes? ¿Tuvo una charla privada con usted a su llegada?

–Sí, cuando él era jugador del Sporting yo comenzaba a asomar la cabeza en el filial. Nada más llegar al primer equipo del Murcia quiso hablar conmigo y tuvimos una conversación. Me transmitió su confianza porque ya conocía mi nivel y sabía lo que podía darle al equipo. Me dijo que esperaba a un Álvaro Bustos al 100%, que trabajase duro porque él iba a darme mucha confianza también.

–¿Qué ha cambiado en el Real Murcia para que el equipo haya dado un giro de 180 grados y parezca otro completamente distinto?

–Adrián Colunga ha sabido dar en la tecla, que creo que principalmente ha sido llevarnos al límite a todos los jugadores, mantenernos a 'full' cada jornada de entrenamiento y cada partido, sin resquicios para la relajación. Tanto él como su cuerpo técnico no nos permiten que bajemos el nivel físico y técnico ni un poco y creo que un poco por ahí va la clave de de este equipo. Con ese rendimiento y dando todos el máximo se está viendo el nivel que hay en la plantilla. Nunca ha habido dudas de la calidad del equipo, creo que eso lo vimos todos desde que llegamos el primer día. Somos una plantilla para luchar por el ascenso y no tengo ninguna duda de ello. Es ahora cuando lo estamos demostrando. La clave está en el día a día y en no dejar de dar el 100% nunca. Ni tú ni el de al lado. No hay otra manera de conseguir el objetivo.

–¿Es un cambio más mental que táctico?

–Es un poco de todo. No solo ha sido mental, que también, porque es verdad que nos ha venido muy bien encadenar victorias para que la situación también dé anímicamente un vuelco. Pero creo que no es solo eso, considero que a lo mejor también ha cambiado el día a día, que todos hemos dado un paso adelante y hemos aumentado nuestro nivel. Si esta plantilla da todo lo que tiene y anímicamente se siente mejor, llegan los resultados. Esa es la verdadera clave y es lo que ha cambiado realmente.

–Se avecina el Cartagena de su amigo, y extécnico, Javi Rey. ¿Se esperaba que tuviera tanto éxito desde el principio? ¿Qué le hace buen entrenador?

–No tenía ninguna duda de que iba a triunfar desde el arranque y no tengo ninguna duda de que va a ser un gran entrenador durante toda su carrera. Siempre digo que una de las claves para los entrenadores de esta categoría es el hambre de querer triunfar; de buscar ser siempre mejor; de mejorar en el día a día y él creo que es un técnico muy 'esponja', que absorbe mucho las cosas de los jugadores. Esa es una de las claves del éxito. Eso, sumado a todo lo trabajador que es, que siempre se tira mañana y tarde ahí currando en en el estadio, es la combinación perfecta. Él ya sabe lo que pienso de él. Mantenemos una amistad fantástica después de estrechar una relación extraordinaria durante la temporada pasada en Ponferrada. No solo como entrenador y jugador, sino también personal. Sabe que le deseo lo mejor, en lo personal y en lo profesional. Hablamos mucho este verano. Tenía un gran interés en que me fuera con él para Cartagena. Siempre le estaré agradecido y quiero que le vaya lo mejor posible ahora y en el futuro.

–¿Qué derbi esperan mañana? ¿Qué se habla en el vestuario?

–Nosotros somos conscientes de todo el ruido externo que lleva un derbi, de lo que viven las aficiones y del ambiente, pero intentamos centrarnos en el verde. Sabemos que va a ser un partido muy difícil porque el Cartagena y nosotros somos dos de las mejores plantillas de este grupo. Esperamos un duelo muy intenso y no pensamos en otra cosa que en llevarnos los tres puntos.

–¿La dinámica del equipo en el último mes reabre las opciones para luchar por la primera plaza y el ascenso direct?

–Es inevitable. Cuando ves la capacidad de este grupo y ves las posibilidades que tenemos, creo que es normal pensar en lo máximo y en intentar quedar primeros. Pero sí es verdad que ahora mismo buscamos solo acabar bien el año, ganar este derbi que creo que nos va a dar también ese plus para terminar mejor todavía. Con este equipo tenemos todas las posibilidades del mundo.

–¿Qué tal Murcia? ¿Cree que es un buen sitio para encontrar un hogar en lo personal y futbolístico?

–Es un sitio idílico, una ciudad de fútbol. Todo el mundo por la calle te conoce por ser jugador del Murcia y eso llega a la persona porque te transmiten lo bueno y lo malo. Da gusto ver a los niños con su camiseta. Estoy encantaop y encima tenía familia aquí viviendo, porque mi tío es de Cartagena y reside en Murcia. Me siento en el lugar ideal.

–Se quedó a las puertas del ascenso con la Ponferradina, ¿qué aprendió de aquel golpe anímico que le sirva ahora?

–Que de los golpes solo puedes levantarte. Me he cruzado toda España para volverlo a intentar. Estoy aquí para llevar al Real Murcia a Segunda División.

«Será importante gestionar las emociones», dice Juan Carlos Real, exjugador del Cartagena

El duelo del lunes será especial para todos, tanto para los que jueguen como para los que no. Pero entre los futbolistas que competirán sobre el verde hay varios futbolistas que ya saben lo que es vestir la camiseta del Real Murcia y FC Cartagena. Uno de ellos es el centrocampista Juan Carlos Real (A Coruña, 34 años), que hoy defiende la elástica grana pero que hace dos años, en Segunda, defendió los colores del Efesé, donde Julián Calero no le dio muchos minutos.

El talentoso mediapunta gallego dejó claro ayer, a escasas horas del derbi (lunes, Cartagonova, 18.15 horas) que no va a ser un partido más para él: «Siempre que te enfrentas a un exequipo es especial, y más si continúa gente de mi etapa allí, como es el caso. Es una cita interesante para ambas aficiones, que pelearán por lo suyo con un gran ambiente. Lucharemos por llevarnos el encuentro», dijo.

Real sabe lo que es competir en Primera, lo hizo con el Huesca, y en Segunda División. También goza de experiencia en derbis, por lo que sabe perfectamente las claves de un partido especial. «En días en los que la gente empuja tanto y que el estadio está lleno, es importante saber manejar un poco esos tiempos. Será clave gestionar las emociones. Hemos pasado por momentos malos y ahora estamos en una buena dinámica, pero intentamos mantener el equilibro porque es la mejor forma de competir. Los más experimentados tenemos que ayudar en todo lo que podamos», reconoce.

En busca del calor de casa

Juan Carlos Real, que llega a la cita de mañana tras marcar en liga al Alcorcón, espera un Efesé «con las ideas muy claras y el peligro de una plantilla de mucho nivel para la categoría y que ha sido regular desde el principio de la temporada»,

Sabe que será clave el calor de los aficionados pimentoneros tanto los que se queden en casa como, sobre todo, los que tiñan de grana el fondo norte del Cartagonova. «Queremos que estén con nosotros, sentir su aliento, que empujen. Sabemos que es un día especial para ellos y vamos a dar todo por ganar», concluyó.