'PLAYOFF' FEMENINO El Alhama no se rinde Las de Randri tienen que remontar este domingo el 0-1 al invicto Deportivo para pasar a la final por el ascenso a Primera, en un campo de Abegondo lleno RUBÉN SERRANO Cartagena Domingo, 5 mayo 2019, 12:29

El Deportivo Abanca pone a temblar a cualquiera, con unos números que asustan: cero derrotas en 27 partidos oficiales (26 victorias y un empate), 151 goles a favor y 13 en contra. Y habrá lleno absoluto, con 3.000 espectadores en las gradas de la ciudad deportiva de Abegondo. La faena, con un 0-1 además de la ida, parece complicada. Pero llegados a este momento histórico, el Alhama Féminas no tiene nada que perder este mediodía, a las 12.00 horas, para intentar lo que ningún equipo ha logrado esta temporada: remontarle la eliminatoria a las gallegas y pasar a la final del 'playoff' de ascenso a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino. Las chicas entrenadas por Randri García prometen, al menos, dar guerra.

Todo o nada. Así es la filosofía de un club tremendamente modesto, pero que hizo historia al subir a Primera B y superar a rivales tan potentes en la liga regular como el Villarreal. El Alhama Féminas, que contagió a un pueblo de 20.000 habitantes, tiene claro que no va a bajar el pistón en Abegondo. «Ya nos quitamos la presión en la ida», avisó esta semana Randri. En ese partido, su equipo cayó derrotado por la mínima ante unas futbolistas que son profesionales y cobran por jugar al fútbol. Ambos clubes viven en dos realidades completamente distintas: las alhameñas están en una nube y las gallegas, al abrigo de una entidad como el Deportivo, están totalmente obligadas a ganar la eliminatoria.

Sorprender a la defensa

«Hemos llevado una semana tranquila, nos lo tomamos con normalidad. El cuerpo técnico ha trabajado mucho, después de los entrenamientos, para ver de qué manera podemos hacerle daño a la defensa del Deportivo. La presión la tienen ellas, por ascender, y juegan ante su público. Vamos a introducir alguna variante táctica en el equipo, para reforzar más nuestro centro del campo», indicó este sábado Randri a 'La Verdad', momentos antes de ponerle a sus jugadoras un último vídeo de análisis. El Alhama no tiene ninguna baja y no se esperan novedades en el 'once' de ambos equipos.

Las alhameñas llegaron este sábado por la tarde al hotel de concentración y disfrutaron del día libre para pasear por la ciudad. Este domingo salen a las diez de la mañana con destino a Abegondo. Tras el choque, pase lo que pase, el viaje de vuelta será en autobús. Llegarán de madrugada.