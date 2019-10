Álex Vaquero alucina con La Constitución Álex Vaquero, en el campo de La Constitución. / inma azorín / yeclasport «Esta afición es la mejor que me he encontrado; lo que está pasando en Yecla no lo había vivido nunca», confiesa el goleador azulgrana JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ YECLA Jueves, 17 octubre 2019, 01:40

Es el corazón de un Yeclano que palpita con fuerza en este inicio liguero. El madrileño Álex Vaquero, de 33 años, marcó dos goles el pasado domingo frente al UCAM que le dieron un nuevo triunfo como local a los de Alejandro Sandroni y que les sitúan como uno de los equipos revelación del grupo IV. Los de La Constitución, que este domingo van a Mérida, ocupan el séptimo lugar. Están a dos puntos de la zona de promoción de ascenso.

Álex Vaquero ha hecho tres tantos en estas ocho primeras jornadas. Es el máximo anotador de su equipo y uno de los primeros de la categoría, que esta temporada tiene muy repartido este apartado. Este centrocampista veterano vive una segunda juventud en el conjunto azulgrana. Está feliz. «Lo del domingo fue una alegría, están saliendo las cosas bien y lo importante es que mis goles le dieron tres puntos al equipo. Yo me quedo con eso», cuenta el que fuera jugador de Valencia Mestalla, Alzira y Olimpic de Xátiva, entre otros equipos.

Los dos goles que le hizo al UCAM fueron marca de la casa. En el primero no falló desde los 11 metros y en el segundo llegó desde segunda línea para rematar un centro desde la derecha. Un gol que llegó después de que la afición cantase al unísono la canción del abuelo, el himno oficioso de los azulgranas, iluminando la grada en esos momentos con cientos de luces. Vaquero confiesa que «fue algo espectacular y que nos ayudó mucho. Ver cantar a todo el campo en un momento difícil para nosotros nos sirvió muchísimo. Lo que está pasando en este inicio de Liga en Yecla no lo había vivido nunca. Esta afición es la mejor con la que me he encontrado jamás y nos ayudó para lograr otra vez la victoria».

El bloque del año pasado: «Nosotros esperábamos un buen inicio; el reto es lograr la permanencia cuanto antes»

Álex Vaquero cumple su tercera temporada en el Yeclano, la primera en Segunda B, y reitera que lo más importante que tiene este club es su afición. Disfruta como un niño del ambiente que se genera en La Constitución. «Yo no he vivido nunca cosas como las que aquí ocurren. Desde que sales al campo a calentar notas el cariño con el que nos tratan. En casa estamos siendo muy fuertes y tenemos que basar la salvación con los partidos de aquí. En este campo se respira fútbol desde que entras. Yo he estado en otros campos más grandes, pero este es especial», insiste el valenciano.

«Estoy encantado»

Vive en Yecla desde hace un año y se muestra muy agradecido con los comentarios de los aficionados. «Me paran por la calle, incluso gente que no conozco. Y todos me dan la enhorabuena y muchos ánimos. Estoy encantado con el trato de la gente de aquí. Además, la gente de Yecla es muy del Yeclano, más que en otras ciudades en las que he estado, donde hay menos pasión por el equipo de la localidad», explica.

A domicilio, solo dos puntos: «Al final cogeremos confianza fuera de casa, pero hay que mantener la humildad»

Los yeclanos han tenido un regreso triunfal a la Segunda B, con 12 puntos en ocho jornadas que lo mantienen como el segundo mejor equipo de la Región, lejos del descenso y de la zona de peligro, pese a que el grueso de la plantilla es la que el año pasado logró la gesta de volver a la categoría de bronce. En ese pasado curso Vaquero fue 'pichichi' del equipo y de la Tercera murciana. Hizo 23 goles, 11 de ellos de penalti. Él dice que ese dato no le obsesiona y que «voy a intentar aportar lo máximo al equipo y hacer todos los goles que pueda. Nosotros esperábamos un buen inicio, estamos trabajando bien y los frutos tenían que llegar. Ahora hay que mantener la humildad y seguir esforzándonos para lograr la permanencia cuanto antes», señaló el centrocampista.

El azulgrana sabe que la asignatura pendiente del equipo son los partidos de fuera de casa, donde los de Sandroni solo han sumado dos puntos. Las dos derrotas, eso sí, llegaron en los últimos minutos de partido ante Algeciras y San Fernando. «Al final cogeremos confianza fuera de casa y sacaremos puntos. Este domingo jugamos ante un rival complicado [el Mérida], que pese a que va último querrá salir de la situación en la que está. Tienen un entrenador nuevo que seguro que les va a dar otra mentalidad», avisa el pulmón de un Yeclano, quien vive con pasión cada partido y disfruta al máximo con una Segunda B que está siendo un gran regalo para la localidad del Altiplano.