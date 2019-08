Fútbol | UCAM Murcia Aketxe: «Cuando vine aquí, sabía que venía a un equipo ganador» Presentación de Isaac Aketxe, este martes. / UCAM El jugador, natural de Bilbao, debutó frente al Lorca Deportiva con dos goles y el pasado sábado consiguió otro doblete frente al Crevillente en La Condomina LA VERDAD Martes, 13 agosto 2019, 17:17

Isaac Aketxe fue presentado la mañana de este martes como nuevo jugador del UCAM Club de Fútbol en La Condomina. El futbolista, que ya debutó con la elástica azul y dorada, fue presentado por el director deportivo. «Aketxe nos puede aportar muchas cosas, sobre todo a nivel de ataque. Ya lo conocemos todos, puede jugar de 9 de referencia o con otro punta. Es un jugador que su trayectoria le avala a nivel de goles, tiene talento y es peligroso a balón parado. Tenía muchísimas opciones de ir a varios clubes y decidió apostar por nuestro proyecto», explicó Pedro Reverte.

Tras las palabras del lorquino, el delantero atendió a los medios de comunicación presentes en la sala de prensa de La Condomina. «Quiero dar las gracias a todos por el recibimiento y por las muestras de cariño que he recibido desde mi llegada. Saldrán mejor o peor las cosas, pero actitud y ganas de que las cosas salgan bien en este equipo no van a faltar», declaró Aketxe. Además, el futbolista explicó que «uno quiere sentirse importante y querido. Aquí me hicieron sentir así desde el primer minuto. Me resultó bastante fácil decidirme para venir aquí».

El jugador, natural de Bilbao, debutó frente al Lorca Deportiva con dos goles y el pasado sábado consiguió otro doblete frente al Crevillente en La Condomina. «Cuando vine aquí, sabía que venía a un equipo ganador. Sé está haciendo un equipo competitivo. Creo que esta plantilla puede pelear e ilusionar a nuestra afición», destacó. Tras nueve temporadas en 2 División B, el vasco afronta esta nueva etapa con un claro objetivo: «Tengo que dar lo mejor de uno mismo en cada entrenamiento para llegar bien a cada partido. Vendrán momentos buenos y peores, pero sobre todo tenemos que dar el máximo nivel en el día a día», concluyó.