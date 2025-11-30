El Águilas suma un punto que le vale para seguir líder

El Águilas logró sumar un valioso punto en su visita al estadio Nuevo Colombino, donde resistió con solvencia para firmar un empate sin goles ante ... el Recreativo de Huelva. El conjunto dirigido por Adrián Hernández supo sufrir cuando tocó hacerlo y salió indemne de un encuentro exigente, en el que el 0-0 acabó reflejando con justicia lo visto sobre el terreno de juego.

La primera mitad transcurrió con equilibrio, aunque el guardameta visitante Salcedo tuvo que intervenir en más ocasiones que su homólogo, el lorquino Jero. Pese a los intentos de ambos equipos, ninguno encontró el camino hacia el gol antes del descanso. El guion no varió tras la reanudación. Las defensas se impusieron otra vez claramente a los ataques y las alternativas en el juego no llegaron a transformarse en ocasiones de verdadero peligro. Con el paso de los minutos, el empate se consolidó como el resultado más coherente.

Para el Águilas, el punto fue recibido como positivo, ya que le permite conservar el liderato de la categoría, ahora con una ventaja mínima de un punto sobre el Unión Malacitano y el Lorca Deportiva. En el bando local, el Recreativo de Huelva no pudo celebrar con victoria el debut de Arzu, su tercer entrenador en la presente temporada. El Decano se mantiene en la décima posición de la clasificación, aunque con un partido pendiente por disputar ante el UCAM (suspendido por lluvia).