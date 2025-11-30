La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alberto López (Recre) presiona a Terranova, del Águilas. HUELVA INFORMACIÓN

El Águilas suma un punto que le vale para seguir líder

Los de Adrián Hernández cuajaron un partido gris ante el Recreativo de Huelva, que gozó de la ocasión más clara

Pedro Re

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

El Águilas logró sumar un valioso punto en su visita al estadio Nuevo Colombino, donde resistió con solvencia para firmar un empate sin goles ante ... el Recreativo de Huelva. El conjunto dirigido por Adrián Hernández supo sufrir cuando tocó hacerlo y salió indemne de un encuentro exigente, en el que el 0-0 acabó reflejando con justicia lo visto sobre el terreno de juego.

