La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Segunda Federación

El Águilas, nuevo líder tras tumbar al Estepona (2-1)

P. Re

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:25

Comenta

El Águilas sumó una victoria importante por 2-1 frente al CD Estepona en un encuentro en el que el conjunto dirigido por Adrián Hernández mostró mayor solidez y claridad de ideas, especialmente en fases determinantes del juego. El partido comenzó con equilibrio, con ambos equipos tratando de asentarse sobre el terreno de juego y disputando la posesión con intensidad. Sin embargo, a partir del minuto 30 el Águilas dio un paso al frente y encontró el premio a su insistencia. En el 31, un remate de Mateo Enríquez desde la frontal, desviado por un defensa, sorprendió al guardameta Joel Ruiz y se convirtió en el 1-0, marcador con el que se llegó al descanso.

La sentencia

Tras la reanudación, el conjunto aguileño mantuvo la iniciativa, presionando arriba y buscando ampliar la ventaja. El esfuerzo tuvo recompensa en el minuto 70, cuando Chris Martínez transformó un penalti y puso el 2-0, dando a su equipo una renta tranquilizadora y reflejando lo que se veía sobre el césped.

El Estepona, lejos de rendirse, apretó en los minutos finales y logró recortar distancias en el 81 gracias a un tanto de Juanan, lo que dio emoción a los últimos compases del encuentro. Aun así, el Águilas supo manejar la ventaja y cerró el partido con un triunfo trabajado y merecido.

Con estos tres puntos, el Águilas se mantiene en lo más alto de la clasificación, líder con dos puntos de margen sobre el Extremadura, consolidando su buen momento y demostrando que es uno de los equipos más fiables del campeonato.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  4. 4

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  5. 5

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  6. 6

    Condenados por maltrato a sus parejas más de mil jóvenes murcianos en solo cinco años
  7. 7 Un terremoto se deja notar de madrugada al sur de Totana
  8. 8 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  9. 9 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  10. 10

    «Súper Santos Cerdán»: una década de doble vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Águilas, nuevo líder tras tumbar al Estepona (2-1)