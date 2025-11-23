El Águilas, nuevo líder tras tumbar al Estepona (2-1)

P. Re Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

El Águilas sumó una victoria importante por 2-1 frente al CD Estepona en un encuentro en el que el conjunto dirigido por Adrián Hernández mostró mayor solidez y claridad de ideas, especialmente en fases determinantes del juego. El partido comenzó con equilibrio, con ambos equipos tratando de asentarse sobre el terreno de juego y disputando la posesión con intensidad. Sin embargo, a partir del minuto 30 el Águilas dio un paso al frente y encontró el premio a su insistencia. En el 31, un remate de Mateo Enríquez desde la frontal, desviado por un defensa, sorprendió al guardameta Joel Ruiz y se convirtió en el 1-0, marcador con el que se llegó al descanso.

La sentencia

Tras la reanudación, el conjunto aguileño mantuvo la iniciativa, presionando arriba y buscando ampliar la ventaja. El esfuerzo tuvo recompensa en el minuto 70, cuando Chris Martínez transformó un penalti y puso el 2-0, dando a su equipo una renta tranquilizadora y reflejando lo que se veía sobre el césped.

El Estepona, lejos de rendirse, apretó en los minutos finales y logró recortar distancias en el 81 gracias a un tanto de Juanan, lo que dio emoción a los últimos compases del encuentro. Aun así, el Águilas supo manejar la ventaja y cerró el partido con un triunfo trabajado y merecido.

Con estos tres puntos, el Águilas se mantiene en lo más alto de la clasificación, líder con dos puntos de margen sobre el Extremadura, consolidando su buen momento y demostrando que es uno de los equipos más fiables del campeonato.

