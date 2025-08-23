La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adrián Hernández, en una imagen de archivo. Guillermo Carrión / AGM

El Águilas y la Minera abren la fase regional de la Copa Federación

David Soria

David Soria

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:15

Comienza la Copa Federación y lo hace con el mejor partido de los cuartos de final. El Águilas y la Deportiva Minera, ambos de Segunda Federación, abren la fase autonómica esta tarde en el Estadio Centenario El Rubial (19.30 horas) con una plaza en la Copa del Rey como recompensa al final del camino. Ya sabe lo que es tener premio Adrián Hernández, campeón en 2019 de la fase nacional con el Real Murcia.

El ahora técnico del Águilas se ha medido en pretemporada a conjuntos como el Almería, el FC Cartagena o el Alcoyano. «Creo que ya somos competitivos. Recibimos pocas ocasiones», destacó. Pero también reconoció que «de generar situaciones en el área contraria o de evolucionar en la salida de balón estamos todavía muy verdes. Y en términos físicos también estamos muy cargados».

Talento ofensivo

Enfrente estarán los de Llano del Beal. «Espero un rival intenso, que defiende bien cuando ataca. Es muy difícil hacerle transiciones. Tienen mucha capacidad técnica en el último tercio», avisa Adrián. Checa cuenta con jugadores como Roberto Alarcón, Rubén Mesa o Perdomo, goleadores en el 4-0 ante el Lorca Deportiva en el último amistoso. «El Águilas es un equipo ganador de duelos y tiene muchos registros. Vamos a tener que estar a nuestro mejor nivel», indicó el entrenador. Esta tarde también se disputará la eliminatoria entre el Yeclano Deportivo y el CF Santomera (20.00 horas). Los cuartos se completarán mañana con el Minerva-Muleño (19.00) y el Mazarrón-Olímpico de Totana (20.00).

