El Águilas se deshace del Melilla para rozar el liderato del grupo

Pedro Re Lorca Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:04 Comenta Compartir

El Águilas FC firmó una victoria convincente ante el UD Melilla en un encuentro que sirvió para reconciliar al conjunto de Adrián Hernández con su mejor versión tras el tropiezo de la jornada anterior en Puente Genil. El 3-1 final, logrado en el Artés Carrasco por la resiembra de El Rubial, refleja no solo la solidez táctica y la intensidad del equipo, sino también su capacidad para sobreponerse a la adversidad y responder con carácter cuando el calendario lo exige. Fue una mñana de reivindicación, en la que el cuadro aguileño recuperó la frescura ofensiva y la fiabilidad atrás que habían sido sus señas de identidad desde el principio.

Águilas Salcedo; Johan Terranova, Ángel López (Kevin Manzano, 69), Uri, Antonio Sánchez, Mario Abenza, Keita (Javi Soto, 87), Javi Pedrosa, Seth Vega (Chris Martínez69), Pipo (Aitor, 64) y Mateo Enríquez (Ebuka, 64). 3 - 1 Melilla Javi Olmedo; Tovar (Robles, 78), David Alfonso, Quindimil, Pelón (Ortolá, 70); Segura, Julio Iglesias, Abreu (Dago, 78), Claverías (Pitu, 59), Abdel-Lah (Alvarito, 59) y Chavarría. Goles 1-0, min. 40, Enríquez; 2-0, min. 47, Seth Vega; 2-1, min. 65, Chavarria, y 3-1, min. 89, Chris Méndez.

Incidencias: Jornada 10 disputada en el Francisco Artés Carrasco ante unos 1.200 espectadores.

En el primer tiempo, el Águilas apostó por la presión alta, las transiciones rápidas y una circulación paciente en campo rival frente a un Melilla bien estructurado pero conservador en su planteamiento inicial. El premio al esfuerzo local llegó en el minuto 35, cuando una internada de Vega fue frenada con un derribo dentro del área. El colegiado no dudó en señalar el punto de penalti y Mateo Enríquez se encargó de transformar la pena máxima con serenidad. Con el 1-0 se marcharon lo de Adrián Hernández a los vestuarios.

Tras el descanso, el partido ganó en ritmo y emoción. El Águilas salió con una marcha más, decidido a sentenciar, y apenas cinco minutos después encontró el segundo tanto. Una acción colectiva bien trenzada terminó con un disparo de Enríquez que el guardameta rechazó, pero el balón cayó a los pies de Seth Vega, que no perdonó y puso el 2-0.

El Melilla no le perdió la cara al partido, fue valiente y en el minuto 67 Chavarría aprovechó un balón suelto en el área para batir a Salcedo y acortar distancias. El tanto visitante añadió tensión al encuentro, pero lejos de descomponerse, el Águilas mostró madurez y oficio. La zaga se mantuvo firme ante las acometidas melillenses, mientras que Salcedo volvió a ser decisivo con un par de paradas de mérito.

La sentencia

El tramo final fue un ejemplo de eficacia y mentalidad competitiva. El Águilas supo sufrir cuando el encuentro lo exigía y, a falta de cinco minutos para el final, sentenció definitivamente el duelo. Una presión alta bien ejecutada permitió a Chris Martínez robar un balón en zona peligrosa y definir con precisión ante la salida del guardameta. El 3-1 cerró un triunfo merecido que levantó a la grada y permitió al equipo escalar posiciones en la tabla hasta el segundo puesto del grupo cuatro.

El Águilas ofreció un gran rendimiento coral, sólido en defensa, dinámico en ataque y con una notable lectura de los momentos del partido. Mostró personalidad, ambición y una evidente mejoría en la toma de decisiones en los metros finales. El resultado, justo y merecido, refuerza la confianza del cuadro aguileño y confirma su candidatura a pelear por los puestos altos de la tabla.