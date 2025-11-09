La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uri frena el avance del visitante Abreu, ayer en el Artés Carrasco. UD MELILLA
Fútbol

El Águilas se deshace del Melilla para rozar el liderato del grupo

Los de Adrián Hernández vencen con solvencia al Melilla en el Artés Carrasco y siguen creciendo sobre el verde para colocarse segundos en la tabla

Pedro Re

Lorca

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

El Águilas FC firmó una victoria convincente ante el UD Melilla en un encuentro que sirvió para reconciliar al conjunto de Adrián Hernández con su mejor versión tras el tropiezo de la jornada anterior en Puente Genil. El 3-1 final, logrado en el Artés Carrasco por la resiembra de El Rubial, refleja no solo la solidez táctica y la intensidad del equipo, sino también su capacidad para sobreponerse a la adversidad y responder con carácter cuando el calendario lo exige. Fue una mñana de reivindicación, en la que el cuadro aguileño recuperó la frescura ofensiva y la fiabilidad atrás que habían sido sus señas de identidad desde el principio.

Águilas

Salcedo; Johan Terranova, Ángel López (Kevin Manzano, 69), Uri, Antonio Sánchez, Mario Abenza, Keita (Javi Soto, 87), Javi Pedrosa, Seth Vega (Chris Martínez69), Pipo (Aitor, 64) y Mateo Enríquez (Ebuka, 64).

3

-

1

Melilla

Javi Olmedo; Tovar (Robles, 78), David Alfonso, Quindimil, Pelón (Ortolá, 70); Segura, Julio Iglesias, Abreu (Dago, 78), Claverías (Pitu, 59), Abdel-Lah (Alvarito, 59) y Chavarría.

  • Goles 1-0, min. 40, Enríquez; 2-0, min. 47, Seth Vega; 2-1, min. 65, Chavarria, y 3-1, min. 89, Chris Méndez.

  • Incidencias: Jornada 10 disputada en el Francisco Artés Carrasco ante unos 1.200 espectadores.

En el primer tiempo, el Águilas apostó por la presión alta, las transiciones rápidas y una circulación paciente en campo rival frente a un Melilla bien estructurado pero conservador en su planteamiento inicial. El premio al esfuerzo local llegó en el minuto 35, cuando una internada de Vega fue frenada con un derribo dentro del área. El colegiado no dudó en señalar el punto de penalti y Mateo Enríquez se encargó de transformar la pena máxima con serenidad. Con el 1-0 se marcharon lo de Adrián Hernández a los vestuarios.

Tras el descanso, el partido ganó en ritmo y emoción. El Águilas salió con una marcha más, decidido a sentenciar, y apenas cinco minutos después encontró el segundo tanto. Una acción colectiva bien trenzada terminó con un disparo de Enríquez que el guardameta rechazó, pero el balón cayó a los pies de Seth Vega, que no perdonó y puso el 2-0.

El Melilla no le perdió la cara al partido, fue valiente y en el minuto 67 Chavarría aprovechó un balón suelto en el área para batir a Salcedo y acortar distancias. El tanto visitante añadió tensión al encuentro, pero lejos de descomponerse, el Águilas mostró madurez y oficio. La zaga se mantuvo firme ante las acometidas melillenses, mientras que Salcedo volvió a ser decisivo con un par de paradas de mérito.

La sentencia

El tramo final fue un ejemplo de eficacia y mentalidad competitiva. El Águilas supo sufrir cuando el encuentro lo exigía y, a falta de cinco minutos para el final, sentenció definitivamente el duelo. Una presión alta bien ejecutada permitió a Chris Martínez robar un balón en zona peligrosa y definir con precisión ante la salida del guardameta. El 3-1 cerró un triunfo merecido que levantó a la grada y permitió al equipo escalar posiciones en la tabla hasta el segundo puesto del grupo cuatro.

El Águilas ofreció un gran rendimiento coral, sólido en defensa, dinámico en ataque y con una notable lectura de los momentos del partido. Mostró personalidad, ambición y una evidente mejoría en la toma de decisiones en los metros finales. El resultado, justo y merecido, refuerza la confianza del cuadro aguileño y confirma su candidatura a pelear por los puestos altos de la tabla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  5. 5

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  6. 6 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  7. 7

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después
  8. 8

    Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025
  10. 10 Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Águilas se deshace del Melilla para rozar el liderato del grupo

El Águilas se deshace del Melilla para rozar el liderato del grupo