Más de 300 aficionados dan el último aliento al Cartagena antes del derbi
La tribuna baja del estadio se llena de color albinegro, cánticos y banderas en el último entrenamiento previo al partido contra el Real Murcia
Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:49
Más de trescientos aficionados del Cartagena dieron este domingo el último aliento al equipo antes del partido de mañana (Cartagonova, 18.15 horas) contra el ... Real Murcia. La tribuna baja del estadio se llenó de color, cánticos y banderas en la sesión de entrenamiento.
Los simpatizantes, hasta familias enteras, se agolparon desde las 10.30 horas de este domingo en la puerta número 9 del Cartagonova, la de Pedro Arango, para ver a su equipo entrenar antes del primer derbi en seis años. A las 11.00 se abrieron las puertas con buena parte de la tribuna baja cubierta.
Los aficionados corearon el nombre de De Blasis y de Ortuño, que agradecieron el gesto de la marea albinegra y de sumaron a los cánticos, desd del himno oficial hasta el clásico 'Es Murcianica el aue no bote'. Durante la parte final del entrenamiento se sucedieron los aplausos a los futbolistas de Javi Rey, que se acercaron a firmar autógrafos a los más pequeños.
Una escena natural y de cercanía con la afición y el verde que hacía años que no se veía. Sentados en el banquillo lo siguieron todo de cerca los dos nuevos responsables de la parcela deportiva: Javier Hernández y Jerónimo Barrales.
El entrenamiento terminó con el clásico grito al unísono «Efesé» con toda la plantilla mirando hacia la grada. Hernández y Barrales inmortalizaron el momento con sus teléfonos móviles.
