La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La afición anima a los jugadores en el Cartagonova este domingo.

La afición anima a los jugadores en el Cartagonova este domingo. R.S.
Vuelve el derbi

Más de 300 aficionados dan el último aliento al Cartagena antes del derbi

La tribuna baja del estadio se llena de color albinegro, cánticos y banderas en el último entrenamiento previo al partido contra el Real Murcia

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:49

Comenta

Más de trescientos aficionados del Cartagena dieron este domingo el último aliento al equipo antes del partido de mañana (Cartagonova, 18.15 horas) contra el ... Real Murcia. La tribuna baja del estadio se llenó de color, cánticos y banderas en la sesión de entrenamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  6. 6

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  7. 7

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  8. 8

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  9. 9

    Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia
  10. 10

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Más de 300 aficionados dan el último aliento al Cartagena antes del derbi