Una semana más para Brocanelo André Brocanelo, el pasado sábado en el Palacio. / antonio gil / agm La directiva del Jimbee da una última oportunidad al técnico brasileño ante el Levante, aunque ya ha contactado con Tomás de Dios y Javi Limones JORGE FERNÁNDEZ-CARO y FRANCISCO J. MOYA CARTAGENA. Martes, 15 octubre 2019, 02:20

El Jimbee Cartagena le da una última oportunidad a André Brocanelo, técnico brasileño que incluso el sábado pasado, tras empatar su equipo en casa con el O Parrulo (2-2), puso su cargo a disposición del club. En principio, se daba por segura su destitución y la sensación generalizada en el entorno del equipo es que el Jimbee tendría nuevo entrenador este viernes en Valencia, donde se enfrentará al Levante, a las 20.45 horas. Pero, salvo un inesperado cambio de opinión de la directiva encabezada por Miguel Ángel Jiménez Bosque, Brocanelo tendrá una posibilidad más.

Si los cartageneros tampoco son capaces de ganar en la pista del Levante, séptimo, la destitución de Brocanelo como preparador de la primera plantilla del Jimbee sí sería ya un hecho consumado. El brasileño, no obstante, tiene contrato hasta 2022 y en el club no se plantean desprenderse de él. Dejaría el banquillo y se le asignaría otro puesto en el organigrama. El Jimbee aún no ha ganado en esta Liga, ha sumado 2 puntos de 15 posibles y es tercero por la cola.

Duda, descartado

Todavía no cae Brocanelo, pero ya hay candidatos bien posicionados para ocupar su puesto. Uno de ellos es el salmantino Tomás de Dios, quien dirigió al Lobelle, Pontevedra, Manacor, Burela y la selección de Guatemala. También ha contactado el club con Javi Limones, exjugador internacional de Torrejón, ElPozo Murcia e Interviú Boomerang. Han llegado más de 20 ofrecimientos y está descartada la opción del brasileño Duda, quien quiere quedarse varias temporadas en el banquillo del Rieti, en la Serie A italiana.