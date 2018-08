Roberto Sánchez no descarta «otra realidad» para el Cartagena FS tras seguir sin patrocinador El equipo vuelve a la pista sin Guillamón, mientras hay «negociaciones avanzadas» para suplir a Plásticos Romeros, según el presidente R. S. Cartagena Martes, 7 agosto 2018, 11:49

El Cartagena Fútbol Sala inició ayer la pretemporada en cuadro, con 16 futbolistas (la mayoría del filial), sin entrenador y con un futuro incierto más de un mes después de que el principal patrocinador, Plásticos Romero, anunciara su marcha del club. Desde entonces, el presidente Roberto Sánchez trabaja en la búsqueda de un apoyo económico de unos 300.000, lo suficiente como para afrontar la temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala con garantías de permanencia y cotas más altas. A declaraciones a 'La Verdad', Sánchez sostuvo que hay «negociaciones avanzadas» con varias empresas, que no precisó, aunque a la misma vez no descartó la posibilidad de que, si estas no llegan a buen puerto, ofrecer una rueda de prensa e informar de «otra realidad» para el club: competir pero con el cinturón apretado y el presupuesto justo.

La primera plantilla regresó a la pista en una sesión liviana en el Pabellón Central que empezó a las nueve y media de la mañana. Antes, los jugadores mantuvieron una reunión con Sánchez en una sala, en la que se les explicó la situación y tranquilizó, para dejar a un lado «la preocupación» que han manifestado en el vestuario. Tras la charla, Raúl, Marcao, Jesús Izquierdo, Juanpi, Rahali, Fran Fernández, Raúl Canto e Ique (con otros jugadores del filial) se vistieron de corto y se pusieron a trabajar a las órdenes del preparador físico Antonio Juan. Él llevó el peso de una sesión cargada de ejercicios sin balón y gimnasio, aunque una parte final con la pelota.

Antonio Juan hizo las veces de entrenador ante la ausencia de Juan Carlos Guillamón. La continuidad del técnico murciano, que ascendió a los cartageneros a la máxima categoría hace dos años, está completamente en el aire. Su futuro depende del presidente: si Sánchez es capaz de encontrar un patrocinador, que dé respaldo económico al proyecto, Guillamón regresaría al banquillo. Sánchez ya ha confesado en público y en privado que es su «primera opción», pero que lógicamente dependerá del presupuesto. El entrenador había pedido una excedencia en su trabajo para dedicarse en exclusiva al club, pero lógicamente no será así si la situación no cambia.

Varios amistosos

No obstante, el preparador de Puebla de Soto no ha querido desvincularse del todo del día a día del Cartagena FS. Él mismo se ha encargado de diseñar una pretemporada que, de momento, tendrá siete amistosos preparatorios: el día 17, en Librilla, contra Jaén; un torneo en Mallorca, el 23 y 24, ante Palma y Peñíscola; otro ante el modesto Manzanares de Segunda, en Ciudad Real; un triangular en Murcia frente a Zambú y Elche, el 1 de septiembre; y el encuentro de presentación en Cartagena, el trofeo Isaac Peral, el 6, cuyo rival está por determinar.