A repetir la gesta contra el gigante Eka celebra el gol del empate contra el Barcelona, la temporada pasada, en el Palacio de Deportes. / darío rebollo El Jimbee inicia este domingo la Liga contra el Barcelona, al que ya derrotó el curso anterior; los de Andreu Plaza, vigentes campeones de Liga, Copa y Copa del Rey, tienen la baja sensible de última hora de Sergio Lozano RUBÉN SERRANO Cartagena Domingo, 15 septiembre 2019, 12:37

El Jimbee Cartagena ha tenido todo un verano por delante para trabajar con tranquilidad, desengrasar la máquina poco a poco e ir ajustando todas las piezas, con una plantilla cerrada desde principios de julio, alejado del foco mediático y con los cinco sentidos puestos desde hace mucho tiempo en el estreno liguero de este domingo, a las 13 horas, contra el todopoderoso Barcelona, vigente campeón de la Copa, la Copa del Rey y la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los muchachos de André Brocanelo, a diferencia del convulso verano de 2018, llegan rodados para el inicio de una campaña realmente exigente, en la que el único objetivo será colarse en el 'playoff'. Hay que dar un paso más. No hay excusas.

Por eso, el Jimbee no va a desaprovechar la oportunidad de intentar meterle mano a los de Andreu Plaza, renovado esta semana en el banquillo azulgrana. Brocanelo es consciente de que la primera cita es realmente exigente, pero tiene un bonito recuerdo al que agarrarse para repetir la gesta de la temporada pasada: debutó a lo grande el brasileño, logrando su equipo un milagroso empate a cinco en el Palacio y una histórica victoria en el Palau Blaugrana (4-5), con un gol en el último suspiro del abanillero Fran Fernández.

Los primeros minutos, claves

«Van a intentar arrollarnos al principio y cerrar rápido el partido. Está en nuestras manos no dejarlos»Attos llega justo, Brocanelo espera a Raúl «al 100%» y Lukaian «no pasó buena noche» el jueves

Esa noche, Brocanelo apostó por un juego aparentemente temerario, que sorprendió a todos pero acabó dando un campanazo que aún recuerdan en Barcelona: el Jimbee salió a la pista de todo un gigante con portero-jugador, a un ritmo vertiginoso y con cabeza al que no pudo hacer frente Plaza. Por eso, el técnico brasileño no descarta ni esa ni otras opciones. «El juego de cinco lo hacemos muy bien. El Barcelona exige dos o tres guiones en el mismo partido y tenemos diseñada la estrategia. Que funcione depende principalmente de los primeros minutos. Van a querer arrollarnos desde el principio, para ir a por todas y terminar el partido por la vía corta. Está en nuestras manos no dejarlo», declaró.

La plantilla del Jimbee es de 16 jugadores, pero solo pueden ir convocados 12. Por lo tanto, Brocanelo tendrá que hacer 4 descartes. Están todos citados para hoy y los anunciará antes del partido. No obstante, Attos lo tiene justo para llegar, porque la semana pasada sufrió un esguince; está por ver si Raúl Jerez se encuentra «al 100%» y si Lukaian mejora, tras pasar «una mala noche, en la que no ha podido descansar» la pasada madrugada, indicó Brocanelo.

«No tenemos miedo»

La versión de los locales está por ver, tras una pretemporada discreta «de seis semanas y media» y que concluyó con un empate a dos ante el recién ascendido a Segunda Alzira. «La liga es otra historia, la mentalidad de los jugadores cambia. Creo que va a a ser la liga más disputada de la historia y será importante sumar bastante en las primeras cinco jornadas», dijo el brasileño, que definió al Barcelona como «todopoderoso» y como un conjunto «formado para ganar campeonatos» y al que «no tenemos miedo, sino respeto, como a todos los rivales».

El Barcelona llegó ayer a Cartagena con las bajas de Esquerdinha, el portero Dídac y, la de última hora, Sergio Lozano, que tiene una rotura fibrilar y estará unas seis semanas de baja. «Estará muy caro ganar partidos, el nivel de los equipos ha subido mucho y tocará estar muy concentrados y muy atentos», indicó Plaza. Los azulgranas vienen rodados de la Intercontinental, de ganar la Supercopa y de caer esta semana en la Copa Cataluña, contra Santa Coloma.