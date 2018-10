Raúl: «No pienso en la selección» Raúl Jerez recoge el premio del trofeo Carthagineses y Romanos, entregado por el presidente del club, Miguel Ángel Jiménez Bosque, tras el partido ante Osasuna Magna. / pablo sánchez / agm El meta de Alcantarilla explica que «yo trabajo para que el Jimbee siga creciendo» EFE Cartagena Sábado, 20 octubre 2018, 01:40

Raúl Jerez, portero y capitán del Jimbee Cartagena, confesó ayer que el objetivo de su equipo es acabar entre los ocho primeros de la Liga en la Primera División de fútbol sala en su ecuador y una vez concluya la competición regular y, de ese modo, «disfrutar de la Copa y estar en la pelea por el título liguero». El guardameta de Alcantarilla, de 31 años, habló ayer, antes de que el cuadro cartagenero reciba al Inter Movistar, en un partido que tendrá lugar mañana a la una y cuarto de la tarde en el Palacio de Deportes de la ciudad portuaria (entradas entre 8 y 15 euros).

Raúl se refirió al doble objetivo marcado para esta campaña. «La intención es estar entre los ocho primeros tanto al término de la primera vuelta como al final de la fase regular, aunque sabemos que no será fácil, pero trabajaremos para eso, para disfrutar de la Copa de España y para disputar las eliminatorias por el título liguero», declaró. Pensando en el duelo de mañana, el cancerbero avisó del peligro del Inter, campeón de las cinco últimas Ligas de manera consecutiva, por mucho que cuente con las bajas de Pola, Rafael, Gadeia y Elisandro.

El partido Cúando Mañana, a las 13.15 horas en el Palacio de Deportes, ante el Inter Movistar. Precios 8 euros para abonados y 15 euros para no abonados.

«Ellos venían también con bajas a Murcia y ganaron a ElPozo. No te puedes fiar y debemos estar concentrados y hacer bien las cosas, pero también disfrutar de un día que para la afición siempre es bonito. Nos vamos a agarrar al Palacio y dar el máximo, sabiendo que tenemos que estar concentrados, fuertes y con las líneas muy juntas para no darles espacios. Eso y no irnos del partido porque ellos lo aprovecharían. Son un equipazo», recordó.

Por otra parte, el meta del Jimbee contestó a una pregunta que tiene que ver con su ausencia de la selección nacional, cuando en los últimos meses ha hecho méritos más que suficientes para ser convocado al menos una vez. «Yo trabajo para mi equipo y para dar el 100% y que eso le sirva para seguir puntuando en la Liga. Si luego llega la llamada de la selección yo estaré encantando, pero no pienso en eso. Mi trabajo en el día a día es lo que me preocupa de verdad. Y yo me esforzaré para que el Jimbee esté lo más arriba posible», afirmó Raúl.

Guillamón, cauto

Por su parte, el técnico del cuadro cartagenero, Juan Carlos Guillamón, apuntó que «el Inter Movistar es el único equipo de la Liga que puede permitirse el lujo de empezar con dudas, porque su potencial es espectacular y al final seguro que van a estar arriba». Los madrileños solo tienen un punto más que el Jimbee, algo que carece de valor a estas alturas para Guillamón. «Si te despistas un minuto, nos van a ganar el partido en ese minuto. Vamos a jugar contra el mejor equipo del mundo y desde la defensa hay que controlar su juego. La clave es minorizar las pérdidas al elaborar nuestro juego», señaló el entrenador de Los Garres.

En otro orden de asuntos, la empresa Jimbee Melón se ha convertido en el patrocinador principal de la XII edición de la Cartagena Trail, que se celebrará el domingo 26 de noviembre. Se trata del maratón por montaña de mayor nivel de todos los que se celebran en la Región de Murcia. La carrera pasa a llamarse Jimbee Cartagena Trail.