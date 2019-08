Fútbol Sala | Jimbee Cartagena Raúl Jerez: «Espero poder jugar en Cartagena hasta los 40 años» Raúl Jerez, arropado por todos sus compañeros, ayer en el hospital CMV Caridad. / pablo sánchez / agm El meta y capitán del Jimbee, de 32 años, dice que renovar hasta 2023 «ha sido muy fácil, porque las dos partes lo teníamos muy claro» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 28 agosto 2019, 02:51

Raúl Jerez, meta y capitán del Jimbee Cartagena, contagió ayer su felicidad a todos sus compañeros, presentes en la comparecencia en la que se anunció la renovación del portero de Alcantarilla hasta 2023. Fue en el hospital CMV Caridad, uno de los patrocinadores históricos del fútbol sala local. «Quería quedarme y el club, desde que terminamos la Liga, también estaba hablando conmigo para que mi contrato se ampliara. Ha sido muy fácil llegar a un acuerdo, porque las dos partes lo teníamos muy claro», contó el portero del Jimbee.

Con 32 años, cumplirá su sexta temporada en Cartagena, la tercera seguida en Primera División tras recuperarse de una operación en el hombro «de manera titánica», según el gerente del Jimbee, Juan Giménez, para quien Raúl Jerez es «un pilar muy importante para este proyecto, un jugador que se ha hecho a sí mismo y que es un referente claro para el resto de la plantilla».

En 2023, cuando acabe este contrato, tendrá 36 años. Pero no quiere que ese sea el punto final de su carrera. «Espero poder jugar en Cartagena hasta los 40 años. Ojalá cuando llegue 2023 pueda renovar por otras cuatro temporadas. Esta temporada hago ya en Cartagena los mismos años que estuve en Murcia. Yo estoy agradecido a ElPozo, porque allí me lo enseñaron todo y me dieron la oportunidad de llegar a la élite, pero tengo que decir que en Cartagena me siento como en casa. Desde el primer día que llegué me han tratado excepcionalmente y eso lo valoro mucho», señaló Raúl Jerez.

El club ya cuenta 1.100 abonados, abrirá en breve su tienda y ha mejorado la zona de aparcamiento

Esta buena noticia llega unos días después de que el portero de Alcantarilla recibiera el alta médica. En menos de cuatro meses se ha recuperado de la operación quirúrgica a la que fue sometido para acabar con sus dolores en un hombro. «El alta del médico ya la tengo. Lo que toca ahora es trabajar a diario y todo llegará. He estado trabajando cada día con el fisio durante el verano. Las sensaciones son muy buenas y la transición de estar en el proceso de recuperación a pasar a pista es muy buena. No hemos hecho burradas y todo está marchando según lo previsto. Estoy contento», reconoció.

Más competencia

La competencia bajo palos crece esta temporada en el Jimbee, ya que ha llegado el cartagenero Chispi Guillamón, procedente del filial de ElPozo. «Ahora somos tres porteros [Marcao, Guillamón y él] y va a estar más caro jugar. Pero pasa lo mismo en el resto de posiciones. Somos 16 y en la convocatoria solo entran 12. Esto solo puede ser positivo para el grupo. Lo que tenemos que hacer es ponérselo difícil al entrenador y luchar muy duro en cada entrenamiento. Se ha creado un buen grupo y eso va a ayudar a que los resultados lleguen», apuntó.

Raúl Jerez restó importancia a los resultados cosechados a lo largo de la pretemporada. Con la derrota del sábado ante el Bisontes (1-0) en el triangular de Castellón ya son tres veces las que ha perdido el Jimbee este verano. El sábado, eso sí, fue en un partido de solo 20 minutos. «Solo me importa que el trabajo que hacemos en los entrenamientos se vea en la pista y que lleguemos bien al encuentro contra el Barça del día 14 [de septiembre]», declaró.

Por su parte, Juan Giménez indicó que el club ya cuenta con 1.100 abonados y «sigue vivo» el objetivo de cerrar la campaña el día del partido ante el Barça alcanzando la cifra de 1.500. Además, anunció que la tienda oficial del club, situada en el propio Palacio de Deportes, se abrirá en breve y que se ha mejorado la zona de aparcamiento. En cuanto a los horarios de los partidos, «casi todos los fijará la televisión», recordó.