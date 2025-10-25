La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gon choca su pecho con el de Waltinho para celebrar su gol. Antonio Gil / AGM

La puntera de Motta tumba al Barça en el último minuto y da tres puntos de oro al Jimbee Cartagena

El ala del conjunto melonero no perdona con superioridad numérica y sella una victoria clave antes de la Champions

Jesús Fernández

Sábado, 25 de octubre 2025, 15:23

Apareció Motta para darle la victoria al Jimbee Cartagena a falta de un minuto este sábado en duelo contra el Barça. Una imprudencia de Antonio ... le costó la segunda amarilla y el Jimbee lo aprovechó. Golpe sobre la mesa de los meloneros que se marchan a Polonia para disputar la Champions con los deberes hechos y con la mayor de las sonrisas.

