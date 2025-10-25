La puntera de Motta tumba al Barça en el último minuto y da tres puntos de oro al Jimbee Cartagena

Apareció Motta para darle la victoria al Jimbee Cartagena a falta de un minuto este sábado en duelo contra el Barça. Una imprudencia de Antonio ... le costó la segunda amarilla y el Jimbee lo aprovechó. Golpe sobre la mesa de los meloneros que se marchan a Polonia para disputar la Champions con los deberes hechos y con la mayor de las sonrisas.

Ni Jimbee ni Barça salieron a la pista azul con ganas de tomar medidas y ver lo que buscaba cada uno. El alto voltaje se vivió desde el pitido inicial y no se había cumplido el primer minuto cuando Feixas ya le negaba el gol a Mellado en un mano a mano. Los meloneros controlaban los tiempos y movían el balón de un lado a otro, pero los 'uy' se escuchaban en la bancada blaugrana. A Pito se le fue alta; Adolfo, que era duda, casi deja su sello con un chut que se fue rozando el poste; Pol Pacheco avisó con un disparo cruzado en exceso; y Touré hizo trabajar por primera vez a Chemi.

Jimbee: Chemi, Tomaz, Darío, Mellado y Waltinho. Jesús Izquierdo. Juninho, Gon Castejón, Cortés, Motta, Izquierdo y Osamanmusa. 4 - 3 Barça: Feixas, Antonio, Pol Pacheco, Gauna y Pito. Dídac, Joao Victor, Adolfo, Matheus, Pol Pacheco, Touré, Martel, Erick y Fits. Goles: 1-0, Tomaz (min. 6). 1-1, Pol Pacheco (9). 2-1, Waltinho (9). 2-2, Pito (20). 3-2, Gon Castejón (34). 3-3, Antonio (36). 4-3, Motta (40).

Árbitro: Antonio García y Javier Moreno. Mostraron amarilla a Waltinho, Tomaz, Juninho, Joao Victor y Pito. Expulsaron a Antonio por doble amarilla.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Cartagena

La precisión lo es todo

Pero este juego va de quién acierta más, no de quién es el que más lo intenta. Y así fue. Cortés regresaba de lesión y lo primero que hizo fue ponerla con potencia al segundo palo para que Tomaz la empujara. 1-0 y el Jimbee estaba por delante en el partido. El campeón golpeaba primero.

Touré, el mejor del Barça, la estampó ante la cruz de Chemi, justo antes de que la pizarra de Javi Rodríguez le diese el empate. Antonio se la cedió a Pol Pacheco y el '7' la puso pegadita al poste izquierdo del portero mazarronero. No le dio tiempo a asimilar el nuevo escenario a los culés porque Waltinho volvió a colocar en ventaja a los suyos tras embocar en la tronera el pase desde la banda de Darío Gil.

Los entrenadores ajustaron los engranajes y los mecanismos de sus respectivos equipos y el último tramo de la primera parte fue algo más trabado y sin tanto acercamiento. Feixas escupió dos disparos lejanos de Motta y Tomaz. Por su parte, Chemi hizo la parada de la mañana, con la ayuda de la madera, desviando otra culminación estratégica de Pacheco. Un aviso con el que el encuentro se iba a marchar al descanso, pero un exceso de confianza de Jesús Izquierdo le regaló el empate a Pito a falta de ocho décimas para el final del primer periodo. El capitán melonero, en vez de mandar el balón a la estratosfera de primeras, controló el balón en el área y el pívot brasileño se le anticipó y celebró su octavo gol del año. El equipo de Duda se llevaba un duro golpe en un momento clave del partido.

El paso por los vestuarios le sentó bien a la dinámica del juego. Mucho más abierto y ritmo similar al del inicio. Un atractivo para el público cartagenero que alentaba a los suyos. Mellado fue el primero en poner en alerta a Dídac, que entraba por Feixas para jugar los segundos veinte minutos y que impidió poco después el gol de Darío. A Fits y a Gon se les fue sus respectivos disparos lamiendo el poste. Y el VIR evitó una injusticia y cambió la decisión inicial de expulsar a Tomaz.

Gon sigue de dulce

Alguien tenía que desequilibrar la balanza. Era pura estadística que con tanta llegada tenía que pasar. Gauna la estrelló contra la madera y, en la siguiente jugada, Gon Castejón calibró su escopeta y sacudió las redes culés con un potente disparo con el empeine de su zurda. Al Jimbee se le pudo poner muy de cara el final si el poste no le hubiera negado el gol a Juninho. Pero el que acertó fue Antonio después del tiempo muerto solicitado por su míster. El cierre la puso en la mismísima escuadra con su pierna izquierda tras una finta que se tragó Juninho.

Lo que nadie se esperaba era que, a falta de un minuto y medio, Antonio viese la segunda amarilla, dejase a los suyos con uno menos y le diese una oportunidad de oro que Motta no desaprovecharía. El italobrasileño siempre aparece cuando su equipo lo necesita. Es el chico de los momentos especiales y lo volvió a demostrar con un punterazo para dar la victoria a los suyos.

El Barça lo intentó sin éxito en el último minuto atacando con portero-jugador. Adolfo casi lo consigue, pero no contó con el factor Chemi, que volvió a obrar el milagro a falta de cuatro segundos. El Jimbee le vuelve a demostrar al Barça quién es el mejor equipo del fútbol sala nacional.