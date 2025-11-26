El Peñíscola, primer escollo en el camino del Jimbee para volver a ganar la Supercopa

Lucas Rocha (Peñíscola), bloca el disparo de Gon Castejón en el duelo de liga de esta temporada en el Palacio.

El calendario tan cargado del Jimbee no da tregua y ya conoce un rival más. Ayer se hizo oficial que el Servigroup Peñíscola será su contrincante en las semifinales de la Supercopa de España el próximo mes de enero. Los meloneros han conseguido levantar el trofeo en las dos ediciones anteriores y le tienen especial cariño porque fue su primer título oficial como club. La otra semifinal la jugarán el Inter Movistar y el Palma Futsal, anfitrión de la competición.

Los de Duda han tenido la suerte de cara porque el Peñíscola era, a priori, el rival más sencillo. Los castellonenses sorprendieron al fútbol sala nacional ganando la liga regular y proclamándose como campeón en la Copa de España jugada en Murcia, donde dieron un auténtico recital endosándole un contundente 8-2 al Barça en semifinales y doblegando al Palma Futsal en la final.

Este año la historia para Peñíscola está siendo muy distinta. Los de Santi Valladares ruedan antepenúltimos, rozando el descenso y con solo tres victorias ligueras. El Jimbee, en septiembre, le dio un auténtico correctivo venciéndole por 5-1 en la jornada 3. Las bajas de Luciano Gauna y de Paniagua se han notado. Veremos si logran darle la vuelta a la situación antes de que llegue el 3 de enero.

Los de Santi Valladares no pasan por un buen momento en liga, donde llevan 3 triunfos y rozan los puestos de descenso

Si el Jimbee consigue superar las semifinales, en la final se verá las caras o con el Inter o con el Palma Futsal. Los madrileños han accedido a la competición como el campeón de la Copa del Rey, mientras que el Palma está clasificado como el equipo mejor clasificado de la liga regular del año pasado, pese a que acabó segundo por detrás del Peñíscola, pero los castellonenses acuden como campeones de copa, así que el hueco lo aprovechan los baleares.

Hoy, sorteo de Copa

El Jimbee Cartagena y el ElPozo Murcia conocerán a partir de las 13.00 horas su rival en los octavos de final de la Copa del Rey.

Los charcuteros eliminaron el pasado martes al Sala 5 Martorell sin ningún tipo de problema para acceder a esta ronda. Los meloneros, por su parte, comienzan su periplo en esta competición, ya que estaban exentos hasta esta ronda por ser equipo de Champions League. Algo que también le ocurre al Palma Futsal.

Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, Inagroup El Ejido y Melistar FS son los rivales más asequibles porque pertenecen al segundo escalón del futsal nacional. Además, el propio Servigroup Peñíscola, Industrias Santa Coloma, Family Cash Alzira y ATP Iluminación Ribera Navarra serían otros rivales codiciados.

Las eliminatorias a partido único se jugarán el 9 y 10 de diciembre. Antes, ambos conjuntos tendrán que batirse en duelo en el derbi regional el martes 2 de diciembre a las 20.30 horas.