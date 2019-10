Fútbol sala | Jimbee Cartagena Jiménez Bosque: «André es intocable» Brocanelo, a la derecha, sale del túnel de vestuarios antes del partido contra O Parrulo. / Antonio Gil / AGM La directiva del Jimbee respalda al brasileño, que pareció despedirse el viernes tras el primer triunfo ante el Levante, y habla de «tranquilidad» RUBÉN SERRANO y JORGE FERNÁNDEZ-CARO Cartagena Domingo, 20 octubre 2019, 11:02

No había que ser un lince para leer entre líneas y deducir que André Brocanelo se estaba despidiendo del banquillo del Jimbee Cartagena el pasado viernes por la noche, apenas unos minutos después de que su equipo lograra su primera e inesperada victoria en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la siempre complicada pista del Levante (0-3). «Cualquiera que venga a hacer el club más grande, será bienvenido. De momento, soy entrenador. Soy un empleado, sea utillero o lo que sea», dijo el brasileño, en declaraciones a 'Onda Regional'. Aunque hay fuentes que lo colocan más fuera que dentro del banquillo, la versión oficial de la directiva encabezada por Miguel Ángel Jiménez Bosque no ha cambiado.

Preguntado ayer por el futuro del brasileño, el presidente del Jimbee respondió claro: «André es intocable y va a seguir hasta que él quiera y se vea con fuerzas», aseguró a 'La Verdad'. Preguntado por las declaraciones que hizo Brocanelo en el pabellón de Paterna, y sobre si ese será su último encuentro al frente del equipo, sostuvo que Brocanelo «está más fuerte que nunca», y que esas palabras pudieron deberse, en su opinión, a que «en ese momento», después de lograr una primera victoria tras un horrible arranque liguero, «afloran los sentimientos» y le «salió así» expresarse.

Otras fuentes cercanas al club lanzaron un mensaje de «tranquilidad» y de «seguir trabajando en la misma línea». Tanto es así que Jiménez Bosque, el gerente Juan Giménez y el propio Brocanelo comieron ayer juntos, para «saborear» los primeros tres puntos que han dejado al club con 5 en su casillero y quinto por la cola, a la espera de que el Zaragoza dispute este mediodía su partido.

Brocanelo ya había dejado la puerta abierta a su continuidad al frente del banquillo la semana pasada, cuando el Jimbee no pudo pasar del empate en casa ante O Parrulo (2-2), sumó 2 puntos de 15 y se quedó tercero por la cola. Entonces, el brasileño dejó su puesto a disposición del club, no sin antes lanzar un injustificado 'dardo' a su antecesor en el cargo: Juan Carlos Guillamón. «Si me tengo que ir, me iré con la cabeza alta». El pasado mes de marzo, aun no cumpliendo el objetivo de entrar en 'playoff', fue renovado hasta 2022.

Jiménez Bosque, a través de este diario, invitó a dejar de remover este asunto y a centrarse en hablar «del buen juego» y el «resultado» obtenido por el Jimbee ante el Levante. En cualquier caso, otras fuentes mantienen que el club está buscando un sustituto para Brocanelo.