Darío, Juninho y Waltinho celebran un gol este curso. ANTONIO GIL / AGM
Fútbol sala

El Jimbee visita A Malata, el fortín de un novato peligroso

O Parrulo Ferrol marcha sexto en la tabla en su regreso a la élite y buscará coronarse intentando derrotar esta tarde al campeón

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:24

El Jimbee llegó ayer a Ferrol después de viaje nocturno por carretera. Una paliza kilométrica para enfrentarse al O Parrulo (18.30 horas, A Malata). ... Los gallegos son un combinado con muchas virtudes que se potencian en su fortín, donde solo el ElPozo Murcia ha conseguido derrotarles este curso y lo hicieron sufriendo con un gol de Marcel sobre la bocina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

