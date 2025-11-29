El Jimbee visita A Malata, el fortín de un novato peligroso

El Jimbee llegó ayer a Ferrol después de viaje nocturno por carretera. Una paliza kilométrica para enfrentarse al O Parrulo (18.30 horas, A Malata). ... Los gallegos son un combinado con muchas virtudes que se potencian en su fortín, donde solo el ElPozo Murcia ha conseguido derrotarles este curso y lo hicieron sufriendo con un gol de Marcel sobre la bocina.

Los de Duda tendrán que estar mentalizados de que van a estar ante un conjunto que rueda sexto, solo dos puntos de ellos, y llegan lanzados con tres victorias consecutivas en el año que ha regresado a la élite del fútbol sala nacional. Por su parte, el Jimbee querrá recuperar la sonrisa a base de tres puntos porque enlaza un empate en el Olivo Arena y una derrota en casa ante el Viña Albali Valdepeñas, que le costó perder el invicto como local. Además, el martes reciben a ElPozo.

Llegan al partido después de cumplir con creces las expectativas en la Champions, donde arrollaron a un débil Luxol St. Andrews por 1-9. En Malta, Duda pudo repartir esfuerzo entre todos sus efectivos para disminuir el desgaste todo lo posible.

Para esta tarde, a excepción de Renato, el hispano-brasileño podrá contar con todos sus chicos, un hecho inédito en una temporada protagonizada por las lesiones. Volverá Motta a la pista, tras perderse el duelo europeo por sanción.