El Jimbee, otra vez ante el Peñíscola en la Copa del Rey

El Jimbee Cartagena ya conoce su rival de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. El cuadro melonero recibirá el 9 ó 10 de diciembre en el Palacio de los Deportes al Peñíscola, mismo rival que este miércoles le tocó también en la Supercopa de España.

Los de Duda tendrán que lidiar con un hueso duro. Y, sobre todo, muy conocido. El conjunto melonero se volverá a ver las caras con el Peñíscola, un equipo que ya visitó el Palacio de los Deportes de Cartagena el pasado 13 de septiembre en liga y se marchó con una abultada derrota por 5-1.

Además del partido de vuelta en la competición doméstica, previsto para el 25 de abril, este mismo miércoles el sorteo de la Supercopa de España volvió a cruzar a ambos clubes, partido que se disputará el 3 de enero en el Palau Son Moix de Palma. Pues bien, solo 24 horas después, el emparejamiento de octavos de la Copa de España volvió a unir el camino de ambos equipos. Así, el Jimbee recibirá en casa al equipo de Santi Valladares el 9 ó 10 de diciembre en busca de los cuartos de final de la Copa del Rey.

El cuadro melonero se cruza hoy el país para enfrentarse mañana al O Parrulo Ferrol en un duelo de liga muy complicado

A pesar de lo complejo del choque, el rival de los meloneros pasa por una crisis de resultados solo unos meses después de acabar la fase regular de la liga, la temporada pasada, en primera posición. Inmerso en un mar de dudas y con la necesidad de sumar puntos en la competición doméstica para huir de los puestos de abajo, el Peñíscola tendrá que hacer parada en la casa del campeón, claro favorito para estar en los cuartos del torneo del 'K.O'.

Kilómetros a la espalda

Entre sorteos y sorteos de competiciones, el Jimbee Cartagena sigue metiendo en su mochila kilómetros y kilómetros en una semana frenética. Tras aterrizar en Sevilla procedente de Malta tras su idílico periplo por el país del sur de Europa, donde venció al Luxol 1-9 y dejó sentenciado su pase a cuartos de la Champions, el equipo de Duda ha tenido el tiempo justo para pasar por casa, entrenar y cambiar la maleta. Y otra vez de vuelta al autobús.

El cuadro melonero pone rumbo hoy a la otra punto del país. De Cartagena a Ferrol porque allí espera el O Parrulo, donde mañana, a partir de las 18.30 horas, tocará activar el 'modo liga' y pelear por una victoria que no será nada sencilla pero que se antoja necesaria si se quiere tener el liderato a tiro. El calendario no para, y el Jimbee, mucho menos.

