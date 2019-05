El Jimbee también renueva a su 'albañil' El secretario Juan Ramón, ayer, sonriente, con Juanpi. / P. SÁNCHEZ / AGM La directiva amplia el contrato del ala Juanpi hasta 2023, insiste en su idea de «ganar la Liga» y evita hablar de futuras incorporaciones RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 10 mayo 2019, 04:18

Acostumbrados a los 'terremotos' institucionales y deportivos de los últimos años, los aficionados al fútbol sala cartagenero deben sentirse extraños cuando corre el mes de mayo y su equipo, el Jimbee Cartagena, no baja la persiana y se marcha de vacaciones. Lejos de eso, la directiva encabezada por Miguel Ángel Jiménez Bosque trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada. Y el primer paso es mantener el bloque importante de jugadores, que no obstante no consiguió entrar entre los ocho primeros. Si hace unas semanas el presidente sorprendió con la ampliación de contrato de Jesús Izquierdo hasta 2023, ayer fue el secretario, Juan Ramón Jiménez, el que hizo exactamente lo mismo con Juanpi. El ala de Campos del Río ha sido uno de los jugadores más destacados del curso y el cuarto máximo goleador del equipo, con 12 dianas.

Al acto acudieron miembros de la plantilla, del cuerpo técnico y de la directiva. Habló el secretario, Juan Ramón Jiménez, y el presidente Miguel Ángel lo siguió de cerca. «Es el primer año que veo fútbol sala y no se me caen los anillos en decirlo. Todo lo que he aprendido ha sido gracias a los jugadores. Estamos muy felices. Juanpi ha entendido nuestro proyecto y nuestros valores. Tenemos que disfrutar», dijo. El de Campos del Río, por su parte, dio la gracias a toda la directiva y cuerpo técnico. «Quiero aportar mi granito de arena para que este proyecto sea más grande. Hace un año estábamos fastidiados y gracias a Jimbee estamos celebrando cosas positivas», dijo, y se quedó con «el momentazo» del derbi ganado a ElPozo por 8-3. Juanpi, un 'manitas' en sus ratos libres con alma de albañil, llegó al club en el verano de 2016 procedente del cuadro charcutero.

Jiménez deslizó que hay conversaciones para renovar a Fernández, segundo máximo goleador tras Bateria. «Yo lo quiero mucho. Cuando hay amor, las cosas fluyen». Después evitó pronunciarse sobre futuras incorporaciones y recordó que el objetivo «desde el primer día es ganar la liga».