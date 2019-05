FÚTBOL SALA El Jimbee renueva hasta 2021 a Fernández y prepara la campaña de abonados Fran Fernández. / LV RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 17 mayo 2019, 03:00

La temporada del Jimbee Cartagena terminó el pasado 27 de abril. Y, desde entonces, la directiva encabezada por Miguel Ángel Jiménez Bosque se ha puesto manos a la obra para renovar a los jugadores más importantes que brillaron en la recta final de la temporada, que fue buena pero no suficiente para colarse entre los ocho primeros clasificados de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En todo este tiempo, el club ya ha anunciado las ampliaciones de contrato del cierre Jesús Izquierdo (hasta 2023), del ala Juanpi (2023) y del portero Marcao (2021), y ayer hizo lo propio con una de las piezas clave de la plantilla, por dos años más: el ala-pívot Fran Fernández, de 28 años y natural de Abanilla, que fue determinante en el regreso a Primero, después se marchó a Jumilla y luego regresó. Esta temporada ha hecho 19 goles. Ha sido el segundo máximo goleador del equipo, tras Bateria (22).

El abanillero, que en sus inicios compaginó el fútbol sala como repartidos y ahora lo hace como administrativo, tenía importantes ofertas sobre la mesa, de ahí la demora en su renovación. Él, sin embargo, se encargó ayer de aclarar el asunto, en una rueda de prensa organizada en el Club de Tenis de Cartagena a la que asistieron directivos y la plantilla, salvo los brasileños Eka y Bateria, con permiso. «Doy las gracias a toda la gente del club por cómo me trata. Ha sido mi mejor temporada, a nivel personal, y hay que mejorar siempre. Tenía muy claro que quería seguir. Lo sabía mi familia y el club. Si he tenido ofertas, es porque he trabajado bien».

El presidente Jiménez Bosque, que comunicó que «en breve» anunciarán más novedades en cuanto a la plantilla, sí adelantó que el Jimbee está preparando la campaña de abonados [la media de asistencia al Palacio de Deportes ha sido de 1.500 espectadores] y que le darán una vuelta a las equipaciones. «Hay que renovarse o morir. Estamos haciendo algunos cambios. Vamos a trabajar para hacer algo grande».