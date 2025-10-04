El Jimbee recibe al colista con la enfermería llena de jugadores

El Jimbee Cartagena recibe esta tarde a un recién ascendido como es el Alzira donde se encuentra Cristian Povea, uno de los fichajes de Duda ... de este verano que disfruta de minutos en Primera en el cuadro valenciano en calidad de cedido. El conjunto melonero llega tras desmelenarse con una goleada en la pista del Córdoba y con un elevado número de bajas. Aunque, a pesar de ello, el técnico brasileño confía en tener una buena plantilla para afrontar el duelo: «Tenemos bastantes problemas de lesiones. Hemos tenido el percance de Pablo, añadido a lo de Renato y de Cortés. Ahora también tenemos problemas con Jesús. Pero tenemos una muy buena plantilla. A la gente le gusta tener minutos y tenemos menos jugadores para dividir. Contamos, también, con la ayuda de los chicos del filial, que en el día a día nos ayudan bastante», confesó.

A pesar de enfrentarse el vigente campeón de Liga con un recién ascendido que ocupa la última plaza de la clasificación, Duda no se confía: «Este partido es el típico en el que absolutamente todos los que vienen al campo, o la gente en general, lo da por hecho que existe la victoria. El primer colocado contra el último colocado, el equipo que viene de Segunda contra el equipo campeón de Liga. Pero cada partido tiene su historia. Y si nosotros, los entrenadores, que siempre tenemos el miedo a perder el estatus de estar arriba, de estar bien, para esta situación es muy importante tener esa tensión en el cuerpo y ese miedo a perder tiene que ser real, porque es posible», afirmó.

Sobre el Alzira, el técnico melonero lo define como «un equipo bien trabajado, un equipo que es profesional, que tiene amor propio, que tiene muchas ganas de remontar y que han metido cuatro goles al Barça. Es un buen equipo que juega muy bien a fútbol sala. Saben que necesitan mucho defender muy bien para conseguir puntos y tienen un entrenador muy capacitado, muy listo, y que seguro que nos apretarán bastante aquí», dijo. El conjunto dirigido por Braulio Correal no sabe lo que es puntuar en lo que llevamos de temporada tras en los cuatro encuentros que ha disputado ante el O Parrulo Ferrol, ElPozo Murcia, el Xota y el Barça.

Tampoco se ha olvidado de la afición a la que le pidió que esté apoyando al equipo en el Palacio esta tarde: «Nosotros como somos un equipo, somos todos lo mismo y tenemos una comunión muy grande. Pedimos, también, que la afición nos apriete, que esté encima, que nos ayude en todos los partidos, porque después de este partido vamos a estar mucho tiempo sin jugar en casa, hasta el día 25, y es importante que esa conexión se mantenga», destacó.

Visita del Tercio de Levante

El encuentro de hoy coincide con el Día Mundial de los Animales y, para celebrarlo, el cuadro melonero contará con la visita del Tercio de Levante de la Armada Española, institución que cuenta con buena relación con el Jimbee Cartagena. Con motivo de este día, se homenajeará a los perros con un espectáculo de la Unidad Canina antes de comenzar el partido así como en el descanso del encuentro. Además, se expondrán, en los aledaños del Palacio de los Deportes, diferentes vehículos de la Policía Naval para conocerlos en profundidad.