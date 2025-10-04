La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Duda charla con Osamanmusa, Juninho, Waltinho y Motta, en el entrenamiento de ayer. Jimbee FS
Fútbol sala

El Jimbee recibe al colista con la enfermería llena de jugadores

El Alzira de Cristian Povea visita esta tarde al equipo melonero sin Pablo Ramírez, ni Cortés, ni Renato, ni Jesús y con Chemi con molestias

Pruden López

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:54

El Jimbee Cartagena recibe esta tarde a un recién ascendido como es el Alzira donde se encuentra Cristian Povea, uno de los fichajes de Duda ... de este verano que disfruta de minutos en Primera en el cuadro valenciano en calidad de cedido. El conjunto melonero llega tras desmelenarse con una goleada en la pista del Córdoba y con un elevado número de bajas. Aunque, a pesar de ello, el técnico brasileño confía en tener una buena plantilla para afrontar el duelo: «Tenemos bastantes problemas de lesiones. Hemos tenido el percance de Pablo, añadido a lo de Renato y de Cortés. Ahora también tenemos problemas con Jesús. Pero tenemos una muy buena plantilla. A la gente le gusta tener minutos y tenemos menos jugadores para dividir. Contamos, también, con la ayuda de los chicos del filial, que en el día a día nos ayudan bastante», confesó.

