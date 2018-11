El Jimbee quiere repescar a Drahovsky en Navidad Drahovsky con Fer Drasler en el último derbi ante ElPozo. / javier carrión El eslovaco, que se fue en verano al Sparta de Praga, es una de las prioridades de André para reforzar la plantilla en el mercado invernal FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 21 noviembre 2018, 02:10

El Jimbee Cartagena reforzará su plantilla durante el parón navideño con dos o tres jugadores. Vendrán un cierre y un pívot, con total seguridad. Y es probable que además se incorpore un ala. Y el que más gusta a su técnico, André Brocanelo, es el eslovaco Tomas Drahovsky, quien ya militó la pasada temporada en el club, bajo la denominación de Plásticos Romero. Drahovsky, de 26 años, se marchó en verano al Sparta de Praga, alegando que tenía que regresar a casa para solucionar temas personales.

Pero podría ser repescado durante el parón navideño, para que dé un plus en la segunda vuelta a la plantilla cartagenera, en la que el eslovaco tiene buenos amigos. El reto será abandonar la zona baja de la tabla y luchar por meterse entre los ocho primeros y disputar las eliminatorias por el título. El objetivo de meterse en la Copa de Valencia está ya casi imposible. Quedan cinco jornadas para que termine la primera vuelta y la octava plaza queda ya a seis puntos. Está más cerca del descenso, a solo tres puntos.

Drahovsky juega de ala, tiene 26 años y fue nombrado en la temporada 14/15 mejor jugador de la temporada y máximo goleador de la Liga eslovaca, tras anotar 40 goles en el Slovmatic de Bratislava. Es también internacional con su selección y antes de venir a Cartagena pasó por el Kosice, el Benago Futsal y el conjunto húngaro del Eto Raba Gyor.

Llegó a Cartagena sin hacer ruido en el verano de 2017 y su discreto inicio de temporada hizo que muchos aficionados pusieran en duda desde el minuto 1 su arriesgado fichaje. Le costó un mundo adaptarse a un nuevo país, a un idioma desconocido, a unos compañeros que no conocía de nada y a una nueva Liga, pero en la segunda vuelta se desató, hasta el punto de convertirse en uno de los mejores hombres del equipo que entrenó Juan Carlos Guillamón.

Sin acuerdo con Guillamón

Hablando del técnico de Los Garres, despedido por Miguel Ángel Jiménez Bosque el pasado 29 de octubre, todavía consta a efectos federativos como primer entrenador del Jimbee. André Brocanelo ha dirigido al equipo con su licencia de segundo técnico en estos tres últimos partidos, saldados con dos empates y una derrota. Y esto sucede porque sigue sin haber acuerdo entre las partes para rescindir el contrato de Guillamón, quien dirigió al Cartagena FS, con el nombre de Plásticos Romero, desde agosto de 2013 hasta el pasado mes de octubre.

Guillamón desea cobrar todo el año y Jiménez Bosque solo quiere pagarle hasta el día trabajado. Ninguna de las dos partes cede y el asunto se enquista cada vez más. Como no hay denuncia, en la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) están dejando pasar el asunto y no se ponen trabas para que André Brocanelo pueda sentarse en el banquillo. Pero lógicamente la imagen no es la más apropiada para una entidad que este verano sufrió una profunda transformación. Ni para una empresa como Jimbofresh, que ha llegado al fútbol sala para hacer cosas grandes.

Hay otro frente de discordia abierto con las peñas del club, que en el segundo tiempo del encuentro del pasado sábado contra el Levante hicieron «huelga de animación», en protesta por la presencia de un grupo de batucada en un fondo del Palacio, contratado por segunda vez por el propio club para que siempre haya ruido en la cancha. Lo consideran molesto e innecesario y se quejan de que los nuevos directivos de la entidad no tienen en cuenta para nada a sus 850 abonados.